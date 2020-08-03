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Урунов прошёл медосмотр в «Спартаке»

вчера, 20:15

«Спартак» близок к трансферу полузащитника «Уфы» Остона Урунова.

Сообщается, что футболист уже прибыл в Москву и прошел медосмотр в новом клубе. Официально о сделке будет объявлено завтра или послезавтра.

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Все комментарии
Томик
Томик ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 00:02
Физуха такая, что может ещё и Бакаева носить весь матч, когда тот устанет. А устаёт он сразу.
Legend 6
Legend 6 ответ за (раскрыть)
вчера в 23:43
У них еще и Акинфеев надежды подает)
makkie
makkie ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:50
Говорят (С) как раз его и обрабатывают сейчас.
Я не видел Лалу в игре, не могу говорить о его форме и качествах.
Но знающие люди пишут, что он настоящий зверь на фланге, а в прошлом сезоне был лучшим латералем в Лиге1.

Обычно все, кто переходит к нам из ТОП-5 чемпионатов, оказываются сильными игроками.
Ждем-с!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 22:39
Вижу ты Брус ли.Любишь собачий мясо.Ну да какой банзай, не любит друг человека.
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:38
Ваш Обляков зазвездился,забил последней игре, терерь может пешком ходить полгода и не забивать,слишком вы переукрасили этого Облякова
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:30
не очень понимаю зачем он нужен))) на скамейке и так тесно))
Ravshan878
Ravshan878 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 22:18
Спасибо уважаемый за приглашение в проект. Профессоры мирового футбола.) Увидимся в новом доме.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
40% точность пасов на чужой половине поля, 0 голов, 0 асистов, даже обляков лучше
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:14
отличный трансфер
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 21:54
А он нам нужен как собаке пятая нога ! Пусть на заправке Лукойла работает !
Константин Белых
Константин Белых ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:53
Главное сейчас подписать француза Лалу. Вот это действительно будет топ.
makkie
makkie ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:46
Думаю, поначалу начнёт в ротации - будет подменять тех же Зобу и Крала.
Хотя, не удивлюсь, если рванёт со старта.
Могут вообще купить и оставить в Уфе до зимы, как минимум.
makkie
makkie ответ Ravshan878 (раскрыть)
вчера в 21:45
Приветствую!

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Константин Белых
Константин Белых ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:39
Вопрос только в том -он за место кого? Крала или Зобы-глупо.Если тлько вместо Бакаева-но тут тоже вопрос. В любом случае если он сильнее-пусть играет-физуха и пасы впечатляют.
Брулин
Брулин
вчера в 21:33
НЕНОБЕЛЬ: «Трансферные права на Урунова принадлежат Газизову лично, хотя это и запрещено ФИФА»
за
за ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 21:33
сколько у вас Чалов чалится? все никак дар не проклюнется? ))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:32
    makkie
    makkie
    вчера в 21:28
    Отлично, ждём официального объявления.
    Чувствую, этот пацан может вырасти в сильного игрока - физ и тех данные отменные.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 21:27
    Безусловно классный и перспективный игрок. Будем надеяться он в Спартаке не пропадёт. Самое главное адаптация и поддержка болельщиков.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 21:19
    Одарённый узбек но мы все знаем в кого талантливые ребята превращаются в спартаке.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:17
    Добротный парень, Урунов точно будет пахать на поле от первай и до последней минуты, очень перспективный футболист. Удачи
    Lao-Dzi
    Lao-Dzi
    вчера в 20:58
    Будет помогать свиньям по полю ходить.
    denmig
    denmig
    вчера в 20:53
    Остается только надеяться, что мессИя из хлопкового края - КАК ДАСТ-ДАСТ ! По ушам разпромчику!
    Трансфер неоднозначный - не подведи Урун!
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Месси из Узбекистана.👍👍
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    вчера в 20:44
    Хороший трансфер!
    drug01
    drug01
    вчера в 20:33
    Это хорошо удачи
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Сергей Саныч (раскрыть)
    вчера в 20:31
    Ну да - теперь только это и остаётся. А до этого - как круто Федун Гинера развёл. Но итог закономерен. Ахахахаха )))
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 20:31
    Саня и узбек))
    112910415
    112910415
    вчера в 20:30
    у него было много шансов пройти медосмотр ! )
    Alhunah
    Alhunah
    вчера в 20:26
    ну теперь то дело пойдет
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