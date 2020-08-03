Урунов прошёл медосмотр в «Спартаке»

«Спартак» близок к трансферу полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
Сообщается, что футболист уже прибыл в Москву и прошел медосмотр в новом клубе. Официально о сделке будет объявлено завтра или послезавтра.
«Спартак» близок к трансферу полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
Сообщается, что футболист уже прибыл в Москву и прошел медосмотр в новом клубе. Официально о сделке будет объявлено завтра или послезавтра.
Я не видел Лалу в игре, не могу говорить о его форме и качествах.
Но знающие люди пишут, что он настоящий зверь на фланге, а в прошлом сезоне был лучшим латералем в Лиге1.
Обычно все, кто переходит к нам из ТОП-5 чемпионатов, оказываются сильными игроками.
Ждем-с!
Я не видел Лалу в игре, не могу говорить о его форме и качествах.
Но знающие люди пишут, что он настоящий зверь на фланге, а в прошлом сезоне был лучшим латералем в Лиге1.
Обычно все, кто переходит к нам из ТОП-5 чемпионатов, оказываются сильными игроками.
Ждем-с!
Хотя, не удивлюсь, если рванёт со старта.
Могут вообще купить и оставить в Уфе до зимы, как минимум.
Хотя, не удивлюсь, если рванёт со старта.
Могут вообще купить и оставить в Уфе до зимы, как минимум.
Если есть желание, заходи в наш Оффтоп, у нас общение, юмор и конкурс прогнозов. Всегда рады адекватным товарищам!
https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
Если есть желание, заходи в наш Оффтоп, у нас общение, юмор и конкурс прогнозов. Всегда рады адекватным товарищам!
https://www.soccer.ru/game/league/1170698.shtml
Чувствую, этот пацан может вырасти в сильного игрока - физ и тех данные отменные.
Чувствую, этот пацан может вырасти в сильного игрока - физ и тех данные отменные.
Трансфер неоднозначный - не подведи Урун!
Трансфер неоднозначный - не подведи Урун!