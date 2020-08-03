Восьмой легионер для «Спартака». Москвичи готовят трансфер Кенни Лала

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вчера, 16:57

«Соккер.ру» знакомит читателей с потенциальным новичком «Спартака» Кенни Лала, который пока принадлежит французскому «Страсбуру».

Несколько дней назад появилась информация, подтверждённая французскими источниками, об интересе «Спартака» к защитнику «Страсбура» Кенни Лала. «Красно-белые» не одиноки в своём желании. 28-летнего футболиста хотят видеть у себя «Марсель» (лично его тренер Андре Виллаш-Боаш) и немецкий «Аугсбург». Возможно, это не полный список желающий. Сюда входит и нынешний клуб Кенни «Страсбур». Но перспектива заработать миллионов десять всё же заманчива, а самый восточный клуб Лиги 1, скорее всего, согласится продать кандидата в сборную Франции. Есть и другая причина, которая может убедить «гонцов» принять предложение кого-то из покупателей.

Что мы знаем о Лала? Кенни — 28 лет, в октябре исполнится 29. Его предки прибыли во Францию из Мартиники. Однако это было довольно давно. Они успели смешаться с коренными французами. Лала довольно бледен для вест-индца. Чуть-чуть темнее своего потенциального одноклубника Джордана Ларссона. Еще Кенни иногда перекрашивает волосы даже не в белый, а в седой цвет.

Первым агентом Кенни была его мама, продавец в магазине одежды Zara, благодаря которой футболист подписал свой первый контракт со столичным «Пари». С тем самым, про который вы могли прочитать недавно. Но десять лет назад «Пари» был полулюбительским клубом. Через год крепкого и быстрого защитника продали за сто тысяч евро в «Валансьен». Четыре года спустя Лала оказался в «Лансе», а ещё через два года был представлен в качестве футболиста «Страсбура». Текущий контракт Кенни в силе до 30 июня следующего года. Поэтому «гонцам» нужно либо продлевать договор, либо продавать его сейчас. Иначе есть риск потерять его через год бесплатно.

Родная позиция Лала — правый защитник. Он достаточно быстр, подвижен, хорошо работает с мячом. Обладает хорошей скоростью, как стартовой, так и дистанционной. Вынослив, наматывает за игру приличный километраж. Всегда успевает возвращаться домой. К своим прямым обязанностям защитника относится очень ответственно. Достаточно корректен. В прошлом сезоне получил всего одну жёлтую карточку, что весьма удивительно для защитника. За три сезона в «Страсбуре» — десять жёлтых карточек и одна красная. В атаке тоже весьма полезен. И забить может — десять голов в трёх сезонах, один из которых оказался неполным. Умело исполняет штрафные, да и пенальти пробивает грамотно и хладнокровно.

Кенни — ярко выраженный правша, поэтому чаще играл слева. Тренер «гонцов» Тьерри Лори перевёл Лала на противоположный фланг обороны из-за наличия в команде двух сильных правых защитников. Мохамеду Симакану в мае исполнилось двадцать, но у него за спиной полноценный сезон в крепком французском клубе. Лори видел, что Симакан нуждается в игровой практике, и справа молодому игроку будет удобнее раскрыться. Лала же на неродном левом краешке выглядел убедительнее левши Лионеля Кароля. Поэтому от этой перестановки выиграли все — и команда, и Лала, и Симакан.

Какой вывод можно сделать? Что Лала универсал, который одинаково уверенно чувствует себя на обоих флангах. «Гонцы» чаще играли с четырьмя защитниками, но порою Лори использовал трёх футболистов в центре и двух по краям. И в этом случае Кенни прекрасно справлялся со своими обязанностями. Неслучайно тренер сборной Франции Дидье Дешам приезжал в Страсбург посмотреть на Лала. Вызвать в национальную команду не успел, но тут виноваты не тренер и не игрок, а коронавирус. Вполне возможно, что седовласый молодой человек осенью примерит синюю футболку с петухом.

Нужен ли «Спартаку» Лала? Да. И ещё раз да. Во-первых, с его возможным приходом правый фланг москвичей станет столь же эффективным, как левый, где действует бразилец Айртон. При необходимости француз способен заменить и Айртона слева. Опыт, накопленный в сезоне 2019-20, ему в помощь. Кенни достаточно опытен, но не стар. Взрослый, серьёзный человек, у которого не должно возникнуть проблем с адаптацией. Особенно если в команде останется Самуэль Жиго, который бы мог помочь соотечественнику освоиться на новом месте. У «Спартака» сейчас шесть легионеров в составе, после прихода Остона Урунова будет семь. Останется одна вакансия, которую вполне может заполнить французский защитник. Сумма тоже не столь велика для «красно-белых», если учитывать, что Александр Кокорин достался бесплатно.

Сможет ли «Марсель» перехватить Кенни? Теоретически — да. Лала, несмотря на своё парижское прошлое, был бы рад оказаться в самом популярном клубе Франции. Тем более что «Марсель», в отличие от «Спартака», сыграет в Лиге чемпионов. Но правую бровку у марсельцев бороздит Буна Сарр, который пока никуда не собирается. Слева трудится Жордан Амави, место которого в стартовом составе не обсуждается. Уйти из «Страсбура» и присесть в запас, — вряд ли подобная перспектива обрадует кандидата в сборную Франции. Поэтому Кенни семь раз отмерит, прежде чем перебраться на «Велодром».

Возможно, Кенни Лала — не единственный футболист «Страсбура», который мог бы усилить «Спартак». Год назад сообщалось, что спартаковская разведка просматривала опорного полузащитника Ибраима Сиссоко. Но дальше просмотра дело не дошло. Также на уровне слухов проскользнула неподтвержденная пока ничем информация, что в случае ухода Жиго в «Лион», его место может занять футболист «Страсбура» Александре Джику. 27-летний игрок способен сыграть и в центре обороны, что он успешно делал на протяжении своей спортивной биографии, и в опорной зоне, откуда Александре вытеснил Сиссоко. Связка Джикия — Джику могла бы стать интересной, но пока в этот переход верится с трудом. Напомню, что у москвичей осталась одна вакансия, и её заполнит игрок, способный закрыть самую проблемную позицию.