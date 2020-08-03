ЦСКА может перехватить защитника у «Спартака»

Руководство ЦСКА заинтересовано в трансфере защитника «Црвены Звезды» Милоша Дегенека.
На 26-летнего футболиста также претендуют «Спартак» и «Аль-Ахли». Сербы готовы продать Дегенека примерно за 3 млн евро.
Ранее австралиец прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «красно-белых».
можно их не считать.
Вот ещё парочку легионеров прикупят...центрального защитника и опорного полузащитника...и будет как раз комплект - 8 легионеров. Влашич,Бийиол,Магнуссон,Сигурдссон,Гаич,Бистрович, центр.защитник, полузащитник.
можно их не считать.
Вот ещё парочку легионеров прикупят...центрального защитника и опорного полузащитника...и будет как раз комплект - 8 легионеров. Влашич,Бийиол,Магнуссон,Сигурдссон,Гаич,Бистрович, центр.защитник, полузащитник.
Влашич,Бийиол,Магнуссон,Сигурдссон,Гаич,Бистрович,Гогуа,Н’Диайе (Шкурин с белорусским паспортом) и ещё Дегенек...
Влашич,Бийиол,Магнуссон,Сигурдссон,Гаич,Бистрович,Гогуа,Н’Диайе (Шкурин с белорусским паспортом) и ещё Дегенек...
Попробуй обыграй!
Попробуй обыграй!
В ЦСКА он и даром не нужен.( этот клуб побратим СпаМа)
В ЦСКА он и даром не нужен.( этот клуб побратим СпаМа)
И тут же полетели утки.....
И тут же полетели утки.....
Спонсоров немерено...
Спонсоров немерено...