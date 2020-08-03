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ЦСКА может перехватить защитника у «Спартака»

вчера, 18:33

Руководство ЦСКА заинтересовано в трансфере защитника «Црвены Звезды» Милоша Дегенека.

На 26-летнего футболиста также претендуют «Спартак» и «Аль-Ахли». Сербы готовы продать Дегенека примерно за 3 млн евро.

Ранее австралиец прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «красно-белых».

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Все комментарии
vinyardrip
vinyardrip ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 00:15
    oFANATo
    oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 00:11, ред.
    Гогуа,Н’Диайе не играют .... и похоже не будут
    можно их не считать.
    Вот ещё парочку легионеров прикупят...центрального защитника и опорного полузащитника...и будет как раз комплект - 8 легионеров. Влашич,Бийиол,Магнуссон,Сигурдссон,Гаич,Бистрович, центр.защитник, полузащитник.
    Томик
    Томик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 23:59
    Гогуа собирались сбагрить куда-нибудь, а белорус - не легионер.
    Расул Манаев
    Расул Манаев ответ For56tas (раскрыть)
    вчера в 22:52
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 22:49
      У ЦСКА не перебор с легами ??
      Влашич,Бийиол,Магнуссон,Сигурдссон,Гаич,Бистрович,Гогуа,Н’Диайе (Шкурин с белорусским паспортом) и ещё Дегенек...
      Ruslan7797
      Ruslan7797 ответ For56tas (раскрыть)
      вчера в 22:31
      А я смотрю бомжам очередь стоит, Месси, Ибра...вы как будто нормальных берёте
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответ vinyardrip (раскрыть)
      вчера в 22:31
        vinyardrip
        vinyardrip ответ For56tas (раскрыть)
        вчера в 21:55
        Стесняюсь спросить. А за 50 рублов это норм. команды пытаются найти себе норм игроков, а не спереть у конкурентов
        vinyardrip
        vinyardrip ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        вчера в 21:53
        И это грят газоны???
        arsena1
        arsena1
        вчера в 21:18
          pomor45
          pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
          вчера в 21:18
          Клад откопали.
          For56tas
          For56tas
          вчера в 21:02
          Свиньи и кони за каждое полено борются, нормальный к ним кто пойдет.
          Footbolista
          Footbolista
          вчера в 21:02
          Коням дурилку картонную подкинули...
          berda2003
          berda2003
          вчера в 20:50
            denmig
            denmig
            вчера в 20:34
            Вот же утятина! У Нас Жиго! - и никто больше!
            Попробуй обыграй!
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
            вчера в 20:20
              Фернандо Риксен
              Фернандо Риксен ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
              вчера в 20:10
              Анопка сейчас прослезился
              Дед за ЦСКА
              Дед за ЦСКА
              вчера в 20:01
              Из Црвеной Звезды только в СпаМ.
              В ЦСКА он и даром не нужен.( этот клуб побратим СпаМа)
              ПерекатиПоле
              ПерекатиПоле ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
              вчера в 19:59
              Ну так посылок сколько на почте «пропадает», вот и деньги на на трансферы нашлись.
              oFANATo
              oFANATo
              вчера в 19:55
              Сегодня, третьего августа, ПФК ЦСКА заключил двухлетнее соглашение со спонсором «ИКС Холдинг».
              И тут же полетели утки.....
              RamonCSKA
              RamonCSKA
              вчера в 19:54
              пусть вон таджика берут за 3 ляма урунова
              Смольчик
              Смольчик
              вчера в 19:48
              Почту России решили добить окончательно, скоро голубей будем запускать.
              Ангел неБесГрешен
              Ангел неБесГрешен
              вчера в 19:35
              Кони начали сорить деньгами.
              Спонсоров немерено...
              RIR68
              RIR68
              вчера в 19:34
              написать можно много.
              SHMEL
              SHMEL
              вчера в 19:30
              НЕ ВЕРЮ!
              STVA 1
              STVA 1
              вчера в 19:27
              Заголовок такой, будто Рамоса перехватывают не больше не меньше..)))
              drug01
              drug01
              вчера в 19:21
              Зачем он им нужен
              Заполярный
              Заполярный
              вчера в 19:20
              Не кони, а перехватчики какие то.
              Армейская душа
              Армейская душа ответ vinyardrip (раскрыть)
              вчера в 19:16
              Просто подбирая очередные объедки им хочется думать, что это они сами, а не им оставили )))
              vinyardrip
              vinyardrip ответ Сергей Саныч (раскрыть)
              вчера в 19:12
              Чет после крококоши смелые стали
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