ЦСКА может перехватить защитника у «Спартака»

1596468817

вчера, 18:33

Руководство ЦСКА заинтересовано в трансфере защитника «Црвены Звезды» .

На 26-летнего футболиста также претендуют «Спартак» и «Аль-Ахли». Сербы готовы продать Дегенека примерно за 3 млн евро.

Ранее австралиец прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «красно-белых».