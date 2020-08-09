Кокорин: «Судейство — месть Ротенберга? Я так не думаю»

Форвард «Спартака» поделился впечатлениями после матча с «Сочи» в 1-м туре РПЛ . Футболист пропускал встречу из-за травмы.

Первый пенальти имел место. Второй вообще непонятно с чего назначили. «Сочи» хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Не видел такого судейства. Мы справимся, ничего страшного. Обидно, что теряем очки. Первые игры скомканные, никто хорошо не играл. Я очень хотел сыграть против «Сочи». Я всех знаю, было бы проще, но, к сожалению, так получилось. Пишут, что это месть Ротенберга за мой переход? Да нет, не думаю.

Травма? Небольшая, спазм мышц. Я надеюсь, что к 14-му числу буду готов.