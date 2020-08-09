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Кокорин: «Судейство — месть Ротенберга? Я так не думаю»

сегодня, 22:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Форвард «Спартака» Александр Кокорин поделился впечатлениями после матча с «Сочи» в 1-м туре РПЛ. Футболист пропускал встречу из-за травмы.

Первый пенальти имел место. Второй вообще непонятно с чего назначили. «Сочи» хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Не видел такого судейства. Мы справимся, ничего страшного. Обидно, что теряем очки. Первые игры скомканные, никто хорошо не играл. Я очень хотел сыграть против «Сочи». Я всех знаю, было бы проще, но, к сожалению, так получилось. Пишут, что это месть Ротенберга за мой переход? Да нет, не думаю.

Травма? Небольшая, спазм мышц. Я надеюсь, что к 14-му числу буду готов.

Борис Ротенберг — владелец «Сочи», «барсы» пытались оставить Кокорина у себя, но в итоге его перехватил «Спартак».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 23:22
По моему ты ошибаешься, Если бы Кокорин был реально нужен Ротенбергу, то ему ничего не стоило бы подкинуть Коко пару лишних лямов. Для Ротенберга это копейки. А истинный "патриот" Кокорин остался бы в Сочи и говорил, что всю жизнь мечтал играть на стадионе Фишт. Я думаю все же собака зарыта в треугольнике Дюков ( Газпром), Митрофанов ( Газпром), Миллер ( Газпром). Но могу и ошибиться.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 23:18
Куда готов? Снимаетесь уже..
nikot
nikot
сегодня в 23:12
Пока,эту шоблу с кооператива не посадят,у нас нигде порядка не будет!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 23:11
Видимо,рецидивист что-то знал о грядущем течении судейства в матче и предпочёл "заболеть".Молодец,оставляет себе пути к отступлению.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 22:55
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 22:53
    Думаю, ты ошибаешься в основном. Скорее, это именно месть Ротенберга, а не Миллера. Ротенберг - фигура куда более влиятельная, в тех кругах все знают, что Миллер всегда был шестеркой Путина, а Ротенберг - другом. Тот же Миллер возглавляет Газпром, а пилит на нем при этом Ротенберг как раз - в Силе Сибири у него подряды на 10 миллиардов долларов. Правда, это у брательника, но брат за брата...
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 22:53
    Это же как надо испохабить идею VAR, чтобы после её внедрения, всё стало ещё хуже ?! Жесть !
    spartak kursk
    spartak kursk
    сегодня в 22:53
    Форвард Спартака Кокорин звучит как .......нож в спину болельщика красно-белых...
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 22:52
    Вообще надо ждать объяснения арбитра - первый пенальти 100 процентов был, а вот второй хз от чего произошёл вообще. Я ничего не заметил, но я не спец, ну и спартачи тоже далеко не спецы, учитывая их нытьё в прошлом сезоне, когда подсуживания не было. Так что я своё мнение по поводу второго пенальти пожалуй придержу и буду ждать слов судей.
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 22:51
    Саня дал на редкость справедливый комментарий. Особенно если учесть, что первый гол Спартак забивал с очевидным нарушением. Собственно, счет по игре, судья совершил две результативные ошибки, по одной в обе стороны.
    Yurza
    Yurza
    сегодня в 22:50
    Кокорин, похоже, надолго травмирован хитростью.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 22:50
    Ну так-то ровно 30 туров назад Спартак также с Сочи получил три очка из-за судьи, что-то там тогда никто не возмущался, сейчас у Москвичей 2 очка отобрали, всё относительно честно.
    112910415
    112910415
    сегодня в 22:49
    беспредел остаётся беспределом в любом случае
    denmig
    denmig
    сегодня в 22:46
    Скорее всего так и случилось! Вроттенберг сильно влияет тут везде! Аж смрадит!
    Плохо что в России футбол тоже стал полит влиянием, а не просто честной хорошей игрой...
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода ответ d_fincher (раскрыть)
    сегодня в 22:46
    О, тот матч занесён в аналы вместе с разбитым кубком
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 22:46
    Да кто ты такой, чтобы за тебя мстить? Параська ты, как тебя Кержаков назвал. ))))
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    сегодня в 22:44
    Да и травма КОКОРИНА странная,перед Зенитом тоже получить травму!
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 22:44, ред.
    Просто это наш футбол. Принадлежащий Миллеру. КОторый ненавидит Федуна. Вот и вся история. И Миллер, если ему кто-то не нравится- может его уничтожить. Помните матч на открытие Зенит-Арены, где сидел Милелр и всё руководство Газпрома? Зенит-Урал и три пенальти в ворота Урала?
    Vector
    Vector
    сегодня в 22:43
    Это месть Пака)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 22:41
    Всё может быть!
    nubom
    nubom
    сегодня в 22:41
    Вот и хорошо, что не сыграл, а то попал бы под раздачу...
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