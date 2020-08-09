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Тихонов: «Как можно так издеваться над „Спартаком“?»

сегодня, 22:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча «красно-белых» против «Сочи» в 1-м туре РПЛ.

Это просто издевательство! Как можно так издеваться над «Спартаком»? С приходом Кашшаи столько негатива стало. Нужно отстранять таких судей, которые допускают подобные ошибки.

Жиго лишь хотел остановиться, а форвард бил, и у него нога просто ушла вперед, и он сам воткнулся в спартаковца. Жиго тут вообще ничего противозаконного не делал. Это просто смешно — назначать за такое пенальти.

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Все комментарии
valdsx vald
valdsx vald
сегодня в 23:26
2цы пока рулят, но скоро руль уберут и перенесут из Питера , чемпионы снова проявятся ( настояшие) , а про зенит забуду как Боярского
stasil
stasil
сегодня в 23:16
Отдайте Спартак Роснефти и будет всё хорошо
Надо понимать, война не против Спартака, а против его владельца
Сдайте федуна
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 23:16
согласен!!!!!!!!!!!
гол соболева - наглость и беспредел..
отменить и спартак в фнл.
Zoigen47
Zoigen47
сегодня в 23:15
Тедеско надо договариваться о переходе Спартака в немецкую футбольную лигу. Стало абсолютно ясно что Питерская 16ь не даст Спартаку нормально играть в РПЛ.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 23:13
Где же ты был "правдоруб" когда в начале того сезона судейки откровенно подарили Спартаку 7 очков?
когда последний тур судейки просто отдали Спартаку 3 очка?
где?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 23:10
тиханов как можно так - видя откровенны пенальти орать - ничего не было ? А?когда соболев забивает с нарушение правил ( руками уранил защитника Сочи) ты прсто потупил глазки вниз ? КАК ?!? НЕ СТЫДНО ?
cska1948
cska1948 ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 23:04, ред.
Будите негодовать, Газпром отключит газ! А зима не за горами.
blitz
blitz
сегодня в 23:01
Второй пенальти высасан из пальца.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 22:59
А давайте ещё раз пересмотрим эпизод с первым голом спартачей. Ой - Соболев оказывается тащит вниз за майку защитника! Но нет - это совсем другое и в пределах свиных правил
Killofwrath
Killofwrath ответ denmig (раскрыть)
сегодня в 22:52
В чем суть нытья Спартака?
Первый пендаль чистый, второй - спорный
С такой ситуацией сталкивался каждый клуб
Посмотрите обзор ЛЧ Юве - Лион
Там два просто смешных пенальти, особенно пенка Ювентуса, по сравнению с этим, пенка вторая Сочи 500% процентная
Играть надо
Юрниекс
Юрниекс ответ spartak kursk (раскрыть)
сегодня в 22:52
Когда какой нибудь Кукаян засудит другую команду..все нормально...Все тихо.А тут такая истерика. Да..пеналь второй на 100% левый. Первый похоже тоже не совсем чисто было...Может на каждое такое судейство..волну поднимать будем..Или главное,спартак чтоб не обижали?
4RT
4RT
сегодня в 22:51
Кто-то явно захотел увидеть на улицах русский бунт
Gahi
Gahi
сегодня в 22:51
Видимо судейский корпус возглавляет какой-то "кашей бессмертный", мафия непобедима. Если с первого тура такие безобразия то чего ждать дальше, тоже самое может произойти и с другими неудобными командами. Теперь не саму игру будут обсуждать а закулисные игры. И это очень отвратно, хочется хорошего футбола и качественного судейства?
Vector
Vector ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:47
Он всегда был)))
andreika20133
andreika20133
сегодня в 22:47
Можно . Заслужили. Расплата.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 22:46
одно слово ябу-й газпром
Zoigen47
Zoigen47
сегодня в 22:46
Питерская 16ь в руководстве РПЛ явно не даст играть Спартаку в чемпионате РПЛ. Первый же матч Спартак - Сочи явную мерзость Питерской публики.
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 22:42
Как бы в качестве болельщика не было больно за падение Спартака,утери былой мощи и игры,негативных эмоций и слов,сегодня Спартак заслужил победу.И эту победу у него украли....

Господам из ВАР должно быть стыдно за сегодняшнюю работу.ВАР должен давать возможность потерпевшей стороне выявить незаконность принятого против них решения судей в поле,а не творить произвол и субъективность.....
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 22:41, ред.
Ну судья как-то же засчитал гол Соболева. Ах да - это совсем другое

P.S. И по второму тайму совсем не было видно, что спартак хочет победить - просто пытались удержать счёт. За весь второй тайм - только 1 момент
makkie
makkie
сегодня в 22:39
Форменное безобразие и беспредел!
nubom
nubom
сегодня в 22:39
А если бы этот пенальти назначили из-за Кокорина? От пули ушел... Счастливчик!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 22:37, ред.
Сочи во втором тайме интереснее играли.
Мне наших за такой футбол не жалко.
Ули ныть-то?
Ули спрашивать с Маслова,Гапонова,Умярова?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Лакшери (раскрыть)
сегодня в 22:36
Сыграл в ничью хотел написать. А ещё больше понравилось если проиграл но не так как сегодня
Лакшери
Лакшери ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 22:35
Не любишь когда они днем играют?
djo11
djo11
сегодня в 22:35
первый пенальти справедливо дали,второй ошибочно! но с этим сталкивались все команды и никто не снимался с чемпионата!теперь пусть федун отвечает за слова и либо снимает команду с чемпионата,либо получит денежный и очковый штраф спартака,что бы не поднимал бунт среди болельщиков!
HILLALEX
HILLALEX
сегодня в 22:33
    denmig
    denmig
    сегодня в 22:33
    Да вот так! - два левых , и - досвидос! Завтра Зенитка 6-0 сыграет!
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Лакшери (раскрыть)
    сегодня в 22:32, ред.
    Ну а почему он ошибся. ? У него есть видеоповтор чтобы принять правильное решение. Но нет он оставил как есть. Я рад что Спартак сыграл ничью. Но за судейство обидно.
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 22:32
    Многие футбольные сайты "легли" ! Люди по всей России негодуют. У Газпрома на этот раз не получится выкрутиться. Придётся назначать стрелочников !
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    сегодня в 22:32
    О чем Тихонов,а судьи как должны отрабатывать деньги Газпрома?Они кушать хотят!
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