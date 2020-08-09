Тихонов: «Как можно так издеваться над „Спартаком“?»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал результат матча «красно-белых» против «Сочи» в 1-м туре РПЛ .

Это просто издевательство! Как можно так издеваться над «Спартаком»? С приходом Кашшаи столько негатива стало. Нужно отстранять таких судей, которые допускают подобные ошибки.

Жиго лишь хотел остановиться, а форвард бил, и у него нога просто ушла вперед, и он сам воткнулся в спартаковца. Жиго тут вообще ничего противозаконного не делал. Это просто смешно — назначать за такое пенальти.