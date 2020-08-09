Тихонов: «Как можно так издеваться над „Спартаком“?»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча «красно-белых» против «Сочи» в 1-м туре РПЛ.
Это просто издевательство! Как можно так издеваться над «Спартаком»? С приходом Кашшаи столько негатива стало. Нужно отстранять таких судей, которые допускают подобные ошибки.
Жиго лишь хотел остановиться, а форвард бил, и у него нога просто ушла вперед, и он сам воткнулся в спартаковца. Жиго тут вообще ничего противозаконного не делал. Это просто смешно — назначать за такое пенальти.
Надо понимать, война не против Спартака, а против его владельца
Сдайте федуна
Надо понимать, война не против Спартака, а против его владельца
Сдайте федуна
гол соболева - наглость и беспредел..
отменить и спартак в фнл.
гол соболева - наглость и беспредел..
отменить и спартак в фнл.
когда последний тур судейки просто отдали Спартаку 3 очка?
где?
когда последний тур судейки просто отдали Спартаку 3 очка?
где?
Первый пендаль чистый, второй - спорный
С такой ситуацией сталкивался каждый клуб
Посмотрите обзор ЛЧ Юве - Лион
Там два просто смешных пенальти, особенно пенка Ювентуса, по сравнению с этим, пенка вторая Сочи 500% процентная
Играть надо
Первый пендаль чистый, второй - спорный
С такой ситуацией сталкивался каждый клуб
Посмотрите обзор ЛЧ Юве - Лион
Там два просто смешных пенальти, особенно пенка Ювентуса, по сравнению с этим, пенка вторая Сочи 500% процентная
Играть надо
Господам из ВАР должно быть стыдно за сегодняшнюю работу.ВАР должен давать возможность потерпевшей стороне выявить незаконность принятого против них решения судей в поле,а не творить произвол и субъективность.....
Господам из ВАР должно быть стыдно за сегодняшнюю работу.ВАР должен давать возможность потерпевшей стороне выявить незаконность принятого против них решения судей в поле,а не творить произвол и субъективность.....
P.S. И по второму тайму совсем не было видно, что спартак хочет победить - просто пытались удержать счёт. За весь второй тайм - только 1 момент
P.S. И по второму тайму совсем не было видно, что спартак хочет победить - просто пытались удержать счёт. За весь второй тайм - только 1 момент
Мне наших за такой футбол не жалко.
Ули ныть-то?
Ули спрашивать с Маслова,Гапонова,Умярова?
Мне наших за такой футбол не жалко.
Ули ныть-то?
Ули спрашивать с Маслова,Гапонова,Умярова?