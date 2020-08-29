В Бельгии арестовали агента Де Брюйне по подозрению в отмывании денег

Патрик Де Костер, агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, был арестован в Бельгии, сообщает Daily Mail со ссылкой на Het Nieuwsblad.
По информации источника, расследование в местной прокуратуре инициировал сам футболист «Манчестер Сити».
Агент подозревается в отмывании денег и подлоге. Расследование связано с событиями, когда Де Брюйне выступал за «Вольфсбург».
По мнению следователей, платежи по контракту Кевина с немецким клубом незаконно проводились через Лихтенштейн.
Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком прошедшего сезона в АПЛ.