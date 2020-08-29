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В Бельгии арестовали агента Де Брюйне по подозрению в отмывании денег

29 августа 2020, 08:36

Патрик Де Костер, агент полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне, был арестован в Бельгии, сообщает Daily Mail со ссылкой на Het Nieuwsblad.

По информации источника, расследование в местной прокуратуре инициировал сам футболист «Манчестер Сити».

Агент подозревается в отмывании денег и подлоге. Расследование связано с событиями, когда Де Брюйне выступал за «Вольфсбург».

По мнению следователей, платежи по контракту Кевина с немецким клубом незаконно проводились через Лихтенштейн.

Кевин Де Брюйне был признан лучшим игроком прошедшего сезона в АПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 августа 2020 в 16:01
деньги должны быть чистыми, в чем вопрос ? )
David Young
David Young
29 августа 2020 в 17:28
То, что Кевин де Брюйне сам инициировал расследование против нечистого на руку агента, говорит о том, что он законопослушный и порядочные человек, уважение ему за это.
mihaluch
mihaluch
29 августа 2020 в 09:39
Они ещё не такие технологии используют.
Mangur
Mangur
29 августа 2020 в 09:33
Почему то мна кажется что в демократической украинской прессе появится сенсация- отмывал деньги Путина. 100%. И к гадалке не ходи.
Prichal
Prichal
29 августа 2020 в 09:24
Футбол от таких агентов не выигрывает.
beefs
beefs
29 августа 2020 в 09:04
коррупция процветает везде...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 августа 2020 в 08:59
Да они все мутные, эти агенты...
Gahi
Gahi
29 августа 2020 в 08:49, ред.
Лучше поздно привлечь, чем делать вид что не заметил. Всё равно рано или поздно это всплывёт. Респект, Фэйр Плей Де Брюйне, лучшему игроку АПЛ.
Федянчик
Федянчик
29 августа 2020 в 08:43
Толку от них не так уж и много, зато денег хапают дофига
sihafazatron
sihafazatron
29 августа 2020 в 08:40
Агенты они такие)
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