В Бельгии арестовали агента Де Брюйне по подозрению в отмывании денег

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29 августа 2020, 08:36

Патрик Де Костер, агент полузащитника «Манчестер Сити» , был арестован в Бельгии, сообщает Daily Mail со ссылкой на Het Nieuwsblad.

По информации источника, расследование в местной прокуратуре инициировал сам футболист «Манчестер Сити».

Агент подозревается в отмывании денег и подлоге. Расследование связано с событиями, когда Де Брюйне выступал за «Вольфсбург».

По мнению следователей, платежи по контракту Кевина с немецким клубом незаконно проводились через Лихтенштейн.