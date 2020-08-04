«Ростов» и «Группа Агроком» заключили мировое соглашение

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что «Агроком Холдинг» отказался от возмещения со стороны ростовского клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа.
«Между нашим футбольным клубом и „Группой Агроком“ заключено соглашение, согласно которому „Агроком Холдинг“ идет на уступки, полностью отказываясь от возмещения со стороны футбольного клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа. Соглашением предусмотрена уплата исключительно основного долга ФК „Ростов“», — говорится в сообщении клуба.
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Когда Саввиди вынужден был уйти с поста президента, он предоставил документы по которым спонсорская помощь оказалась займом. Когда ты руководишь клубом и владеешь спонсором, то составить такой двойной договор не составит труда