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«Ростов» и «Группа Агроком» заключили мировое соглашение

04 августа 2020, 15:52

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что «Агроком Холдинг» отказался от возмещения со стороны ростовского клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа.

«Между нашим футбольным клубом и „Группой Агроком“ заключено соглашение, согласно которому „Агроком Холдинг“ идет на уступки, полностью отказываясь от возмещения со стороны футбольного клуба неустойки и начисленных процентов по договору займа. Соглашением предусмотрена уплата исключительно основного долга ФК „Ростов“», — говорится в сообщении клуба.

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Ice van Reed
Ice van Reed ответ Аксинья (раскрыть)
04 августа в 20:17, ред.
Это одна изверсий,вторая греку надоело судиться, а третья реальней всего, фк Ростов в ЛЕ попал,с долгами и нарушением ФФП туда не пускают (где-то ржут шейхи с Мансуром)
Аксинья
Аксинья
04 августа в 19:22
Наверно Голубь намекнул Греку что можно его бизнес в Ростове и прихлопнуть))
Трезвый повар
Трезвый повар ответ ДАША Д (раскрыть)
04 августа в 17:29
Даша вы ошибаетесь. Иван Саввиди был одновременно и президентом клуба Ростов и владельцем холдинга Агроком. Естественно как главный спонсор клуба Агроком вкладывал предусмотренные контрактом средства
Когда Саввиди вынужден был уйти с поста президента, он предоставил документы по которым спонсорская помощь оказалась займом. Когда ты руководишь клубом и владеешь спонсором, то составить такой двойной договор не составит труда
ДАША Д
ДАША Д
04 августа в 16:08
Тут без административного ресурса не обошлось, надавили на коммерсантов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 августа в 15:55
Это очень хорошо...
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