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Веретенников: «Миранчук попал в симпатичную команду, к классному тренеру»

31 августа 2020, 20:14

Тренер «Рубина» Олег Веретенников поделился мнением о переходе полузащитника Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

Алексей попал в симпатичную команду, к классному тренеру. «Аталанта» показывает очень современный комбинационный футбол, в который способен вписаться Миранчук. В целом он принял правильное решение, решив попробовать свои силы в итальянском футболе. Алексей — довольно разносторонний игрок, способный проявить себя в Серии А. Очень хочется, чтобы у него всё получилось.

Конкуренция ещё никому не мешала, наоборот, это только способствует прогрессу. Плюс помимо очень напряжённого турнира — Серии А — «Аталанта» будет играть в Лиге чемпионов и Кубке Италии. Так что игрового времени хватит на всех атакующих игроков клуба, в том числе и на Алексея.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 сентября 2020 в 00:10
При чем тут Веретенников, может лучше у него про Рубин что-нибудь спросить?
Gahi
Gahi
31 августа 2020 в 20:42
Мы тоже надеемся что Алексей с Аталантой добьётся хороших результатов и он станет лидером команды. Удачи Миранчуку.
Гость
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