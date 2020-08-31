Веретенников: «Миранчук попал в симпатичную команду, к классному тренеру»

Тренер «Рубина» поделился мнением о переходе полузащитника из «Локомотива» в «Аталанту».

Алексей попал в симпатичную команду, к классному тренеру. «Аталанта» показывает очень современный комбинационный футбол, в который способен вписаться Миранчук. В целом он принял правильное решение, решив попробовать свои силы в итальянском футболе. Алексей — довольно разносторонний игрок, способный проявить себя в Серии А. Очень хочется, чтобы у него всё получилось.

Конкуренция ещё никому не мешала, наоборот, это только способствует прогрессу. Плюс помимо очень напряжённого турнира — Серии А — «Аталанта» будет играть в Лиге чемпионов и Кубке Италии. Так что игрового времени хватит на всех атакующих игроков клуба, в том числе и на Алексея.