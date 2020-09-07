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Лесовой: «Было приятно получить предложение от „Динамо“»

07 сентября 2020, 19:10

Новичок «Динамо», полузащитник Даниил Лесовой поделился впечатлениями от перехода в московский клуб из тульского «Арсенала».

Конечно, испытываю исключительно положительные эмоции. «Динамо» — клуб с большой историей и с серьёзными амбициями. Знаю, что бело-голубые давно за мной следили, поэтому было приятно получить предложение.

Мы разговаривали с Кириллом Александровичем Новиковым, он сказал, что ему нужен игрок такого плана и с такими игровыми качествами, как я. Спросил, есть ли у меня желание попробовать свои силы в «Динамо». Я ответил, что есть. Детально о моей позиции на поле мы пока не говорили — этот разговор ещё впереди. Приложу все силы, чтобы помочь бело-голубым в решении задач.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
07 сентября 2020 в 19:33
Думаю, Даниил нашел свой клуб...
КЭТиК
КЭТиК
07 сентября 2020 в 19:23
Зарплата - самое приятное.
David Young
David Young
07 сентября 2020 в 19:10
Надеюсь, Лесовой принесёт много пользы Динамо.
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