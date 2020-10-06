«Ман Сити» отказал «Барселоне» в трансфере Гарсии за 17 млн евро

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06 октября 2020, 09:12

Стала известна причина срыва трансфера защитника «Манчестер Сити» в «Барселону».

Сообщается, что каталонцы предлагали за футболиста 17 млн евро, но получили отказ. «Горожане» оценили испанца в 22 млн евро. Любопытно, что следующим летом Гарсия может достаться «блаугранас» бесплатно, поскольку у него истекает контракт с английским клубом. Якобы «Барселона» уже согласовала с игроком контракт на сезон-2021/22.