«Ман Сити» отказал «Барселоне» в трансфере Гарсии за 17 млн евро

Стала известна причина срыва трансфера защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в «Барселону».
Сообщается, что каталонцы предлагали за футболиста 17 млн евро, но получили отказ. «Горожане» оценили испанца в 22 млн евро. Любопытно, что следующим летом Гарсия может достаться «блаугранас» бесплатно, поскольку у него истекает контракт с английским клубом. Якобы «Барселона» уже согласовала с игроком контракт на сезон-2021/22.
А вот Барсе он нужен был сейчас, но через год могут найти и другого кандидата (тем более если Гарсия будет без практики) - короче вероятнее всего в проигрыше именно игрок, а клубы "уж как нибудь разберутся" =)))
А вот Барсе он нужен был сейчас, но через год могут найти и другого кандидата (тем более если Гарсия будет без практики) - короче вероятнее всего в проигрыше именно игрок, а клубы "уж как нибудь разберутся" =)))