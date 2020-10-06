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«Ман Сити» отказал «Барселоне» в трансфере Гарсии за 17 млн евро

06 октября 2020, 09:12

Стала известна причина срыва трансфера защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии в «Барселону».

Сообщается, что каталонцы предлагали за футболиста 17 млн евро, но получили отказ. «Горожане» оценили испанца в 22 млн евро. Любопытно, что следующим летом Гарсия может достаться «блаугранас» бесплатно, поскольку у него истекает контракт с английским клубом. Якобы «Барселона» уже согласовала с игроком контракт на сезон-2021/22.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
06 октября в 23:37
Как только станет барсуком, так ценник на него взвинтят, дураков нет отдавать на шару,это вам МС, а не Фулхем.
Стеллс
Стеллс ответ shlifen (раскрыть)
06 октября в 13:53, ред.
Гарсия не нужен Барселоне сейчас,Барселоне нужен левый защитник на замену Лэнгле.А Пике очень хорошо заменяет Араухо.По Гарсии вообще много вопросов и первый его плохая скорость.В Барсе,с её высокой линией обороны, это приговор.
Аpбитр
Аpбитр ответ МЕДВЕДЯРА (комментарий удален) (раскрыть)
06 октября в 12:26
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 11:44
Значит есть варианты продать подороже!
shlifen
shlifen
06 октября в 11:40
Парадокс в том что Сити не очень-то нужны и 17 и 22 миллиона, они могут позволить себе вообще потерять Гарсию бесплатно, но я очень удивлюсь если у Гарсии теперь будет достаточно практики - вероятно будет частенько сидеть на скамеечке и терять форму.
А вот Барсе он нужен был сейчас, но через год могут найти и другого кандидата (тем более если Гарсия будет без практики) - короче вероятнее всего в проигрыше именно игрок, а клубы "уж как нибудь разберутся" =)))
cska vperiod
cska vperiod
06 октября в 11:37
Эрик стоит даже больше чем 22 а гномы как всегда хотят получить нахаляву.
Agamaga
Agamaga
06 октября в 11:15
Ну значит бесплатно достанется он каталонцам.
Мessi 10
Мessi 10
06 октября в 11:07
Сити прогадал. Уйдёт бесплатно через полгода
STVA 1
STVA 1
06 октября в 10:03
Тогда надо контракт переподписывать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 октября в 09:13
Цифры совсем смешнве...
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