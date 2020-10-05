Без замены Суаресу и с новым Дани Алвесом. У Кумана первые проблемы в «Барселоне»

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вчера, 20:00

Месси с Гризманном могут дождаться Депая, но «Соккер.ру» сомневается, что каталонцы поступают логично.

Почему не заменили Суареса?

Куман и Бартомеу переложили друг на друга ответственность за решение расстаться с Луисом. А сразу три не чужих «Барселоне» человека — Месси, Алвес и Неймар, публично заявили, что с Суаресом обошлись некрасиво. Уважение важно. «Барселона» имела футбольный смысл и право расстаться с ветеранов, но продуманно.

За легким решением фанаты ждали мудрое. И где форвард мечты в центр атаки? Кто сказал, что «Барселона», где до Суареса играли Вилья, Анри и Это’О, может работать без человека, что понимает футбол в штрафной и может бить по воротам с низким браком? У Месси в сборной годами нет идеального напарника – результат знаете.

Лаутаро стал слишком дорогим. Обамеянг не пошел. Суарес отмечал Абрахама из «Челси» и уругвайца Макси Гомес из «Валенсии» как потенциальных сменщиков, а о них Куман и не думал. А Морено достался «Лидсу», хотя Морено давно ставали в «Барселону». К Бьелсе пошел, к Рональду – нет.

Дест станет новым Дани Алвесом?

По формату похож – атакующий, техничный. На фоне Семеду и Серхи Роберто 19-летний американец кажется новичком мечты. И если правый фланг «Барселоны» заработает в атаке продуктивнее, чем левый, где через раз хорош Альба, то получат стабилизацию векторов атак.

Воспитанник «Аякса» был нужен Куману. Сержиньо – талантливый мальчишка, но опыта быть не может. После парочки ярких включений можем увидеть традиционные для защиты «Барселоны» ошибки у своих ворот по флангу. И кто подстрахует Деста? Если справа играет Гризманн, то никто.

Сам Дани Алвес полагался на двужильность правого центрального бека «Барселоны» – то Пуйоля, то Пике. И Маскерано смещался в эту зону, как позже Ракитич. Делали всё, чтобы Месси и Алвес создавали голы, а сейчас аналогичной подстраховки нет. Пике устал и не успевает даже в центре защиты.

Правильно не тронули центрбеков?

Не похоже, чтобы «Барселона» или ее вратарь доверял парочке Пике и Ленгле после того, что допустили в матче против «Баварии». И «Севилья», которая не рисковала в свежем матче против «Барселоны», дождалась позиционных ошибок Жерара и молодого Араухо.

Если бы не было других ляпов Пике и Ленгле, тогда и сомнений не оставалось. А так видим, что перебирали варианты – Упамекано, Кулибали, пытались пристроить Умтити, но не рискнули начать реальную перестройку сердца защиты. Снова все надежды на сэйвы Тер Штегена?

Можно объяснить отсутствие трансферов обструкцией Бартомеу – президента хотят снять с поста досрочно, но у «Барселоны» десяток директоров, полно скаутов и спортивный отдел. Они о чем думают? Покупка защитника просится, но не Гарсии из «Сити», над которым издевались «Лион» и «Лестер». Эрик учился в «Ла Массии», но наивно ждать, что из Манчестера снова приедет еще один Пике.

Бускетс и Де Йонг не сыграются?

Не работает ни вариант, когда Серхио в опорной зоне, как привык, а Фрэнки пытается стать новым Хави, ни тактика, когда испанец и голландец делят центр поля между собой. Бускетс сбавил физически, стал медленнее в обороне, а Де Йонг часто выпадает из игры. Проблема осталась.

Покупка Пьянича смотрится нелепо, если не создавать треугольник из названых игроков. Но ведь Месси не любит делиться мячом с диспетчерами, а и босниец появился, и Коутиньо вернулся. Получается каша, где нет людей с агрессивным прессингом. И блок атаки из мелких игроков, не способных навязать борьбу.

Если Бускетс и Де Йонг не сыграют за троих сразу в разрушении, то схема «4-2-3-1» будет полезной только против середняков. А поскольку по флангам подстраховки тоже нет, то сложно поверить, что Серхио, Фрэнки и Миралем справятся. Впрочем, голландец не последний крутой футболист, который отчаянно выпадает из схемы Кумана.

Можно атаковать без форварда?

Месси или Гризманн формально могут считаться центральными нападающими, как и Депай, которого Куман так использовал в сборной Нидерландов. Но к экспериментам будет готова не только «Севилья». Коутиньо, Фати, Гризманн и Месси по отдельности – крутые, но если добавить Дембеле и Депая, то получится перебор без идеального сочетания.

В шестерке абсолютно все плохо защищаются. Поэтому Филипе и не задержался в «Баварии», где Мюллер создает не меньше голов, но лучше читает чужую игру. Также нельзя требовать свежести и прогресса в отборе от Лионеля Месси. Да и будет ли аргентинец всегда слушать Кумана?

Вчера капитан сыграл против любимого соперника – забил «Севилье» 37 мячей в 37 играх. А в тридцать восьмом поединке статистика так себе: 2 удара мимо, 1 в створ, 2 созданных момента, 0 ассистов и голов. Решение Кумана играть без форвардов не отнести к универсальным. Гризманн и Месси наступают друг другу на пятки на правом фланге. А Фати может засесть в запас, если придет Депай.

Ансу вывел из себя Месси, Лионель не любит, когда тянут одеяло на себя. Поэтому и у Гризманна, и Де Йонга, и у Депая – все в тройке привыкли в предыдущих клубах руководить игрой, может не получиться в «Барселоне». Болельщики «блаугранас» знают, что по одной победе над «Вильярреалом» нельзя делать выводы. Слишком большие у команды скачки от одного состояния к другому.

Депай создаст новые проблемы?

Результаты зависят от Месси, а его конфликт с Куманом может быть делом времени. И если с Суаресом вылетали из ЛЧ , каковы шансы, что без форварда станет лучше? В теории все красиво — Фати, Коутиньо, Гризманн и Месси всех выносят в одни ворота. На практике же Ансу и Филипе дублируют друг друга слева, Антуан и Лионель – справа. И нет места Пьяничу с его первым пасом.

Куда тут еще и Депая запихнуть? Загадка. Слишком легкая получается линия атаки без стервятника в штрафной. Симеоне ведь неслучайно искал гибридные схемы для Гризманна. И Дешам не ставит Антуана в центре атаки. Тренеры, что лучше знают француза, чем Куман, не считают его правильным игроком острия. Да и Куман не считает. И Месси не 25 лет, чтобы закрыть три позиции от центра поля до линии ворот.