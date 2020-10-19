Пикфорд может получить трёхматчевый бан за нанесение травмы ван Дейку

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сегодня, 10:51

Голкипер «Эвертона» нанёс серьезную травму защитнику «Ливерпуля» в матче 5-го тура АПЛ .

Судья матча Майкл Оливер не наказал вратаря, потому что при столкновении голландский защитник находился в офсайде.

Как сообщается, FA всё ещё может дисквалифицировать Пикфорда. Правила FA предусматривают запреты на решения, пропущенные судьей матча во время игры. Ассоциация будет ждать отчёт Майкла Оливера о матче, чтобы окончательно принять решение по данному эпизоду.

Отмечается, что Пикфорд может получить трёхматчевую дисквалификацию, если главный арбитр встречи отметит эпизод.