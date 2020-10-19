Пикфорд может получить трёхматчевый бан за нанесение травмы ван Дейку

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд нанёс серьезную травму защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку в матче 5-го тура АПЛ.
Судья матча Майкл Оливер не наказал вратаря, потому что при столкновении голландский защитник находился в офсайде.
Как сообщается, FA всё ещё может дисквалифицировать Пикфорда. Правила FA предусматривают запреты на решения, пропущенные судьей матча во время игры. Ассоциация будет ждать отчёт Майкла Оливера о матче, чтобы окончательно принять решение по данному эпизоду.
Отмечается, что Пикфорд может получить трёхматчевую дисквалификацию, если главный арбитр встречи отметит эпизод.
так чтоли получается?))))
так чтоли получается?))))
так можно идти и калечить любого нападающего, который в офсайде
так можно идти и калечить любого нападающего, который в офсайде
Странная логика судьи, если был в офсайде, то можно калечить...
Странная логика судьи, если был в офсайде, то можно калечить...