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Пикфорд может получить трёхматчевый бан за нанесение травмы ван Дейку

сегодня, 10:51
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд нанёс серьезную травму защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку в матче 5-го тура АПЛ.

Судья матча Майкл Оливер не наказал вратаря, потому что при столкновении голландский защитник находился в офсайде.

Как сообщается, FA всё ещё может дисквалифицировать Пикфорда. Правила FA предусматривают запреты на решения, пропущенные судьей матча во время игры. Ассоциация будет ждать отчёт Майкла Оливера о матче, чтобы окончательно принять решение по данному эпизоду.

Отмечается, что Пикфорд может получить трёхматчевую дисквалификацию, если главный арбитр встречи отметит эпизод.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:57
Верное решение
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ruslan3132 (раскрыть)
сегодня в 13:54
а кого он тогда видел? Он же на него вылетал? Ну если он видел Папу Карло,то тогда спишем на косоглазие.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 13:46
3 матчевая дисква - это комаринный укус,насколько дисквалифицировали Орье(сон) за снос Гомеша? Так там был определённо несчастный случай. Тут же я тоже вначале так подумал,хотя внимательные просмотры показывают,что он двумя ногами летел вперёд и ещё вышли ножницы. Конечно может это не так уж и специально,а больше инстинктивно, но это очень и очень брутально и будь ВВД по ниже,там могло быть и куда опасней.
Juve14
Juve14
сегодня в 13:22
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    сегодня в 12:48
    умысла не было думаю, вратари всегда вот так выскакивают закрывая площадь максимально...не видел он ВД. Но выглядит стремно момент, мог вывернуть ногу как у кузнечика
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 12:45
    Раз оффсайд то наказывать нет смысла
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 12:39
    А сколько вратарём достанутся от футболистов это ни кто говорит
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 12:27
    скорее подарили, удалив игрока соперника
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    сегодня в 12:26
    там чистая случайность была
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 12:15
    С учетом тяжести нанесенной травмы 3 матча - мизер
    311
    311
    сегодня в 12:09
    Маразм крепчал!)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 11:55
    Ришарлисону тоже бан полагается на 15 суток
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ dzvinka (раскрыть)
    сегодня в 11:53, ред.
    если чел в офсайде можно его и убить ,получается так.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 11:49, ред.
    Удар двумя ногами,в место того чтобы взять мяч в руки,видно было на повторе,что спецом сломал,трех матчевый бан?вы шутите?за это ему пожизненный бан полагается,VAR работает когда играет только мю,позор украли победу,Оливера отправить в Сериал пусть там судит матчи юве.
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь
    сегодня в 11:44
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 11:28
      у нас тупо украли 2 очка в этом матче, да еще и ВВД вылетел, с Тьяго непонятно что будет тоже.
      dzvinka
      dzvinka
      сегодня в 11:26, ред.
      приколько, если игрок в оффсайде - можно достать нож лежащий у штанги и отрезать ему ногу, либо руку?! а потом продолжить себе играть дальше не получив за это ничего.
      так чтоли получается?))))
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      сегодня в 11:24
      очень странная логика судейства, видимо Оливер у Кашшаи был на стажировке
      так можно идти и калечить любого нападающего, который в офсайде
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 11:18
      Частенько вратари играют опасно: выставляют колено, локти, идут на мяч никого не замечая, и им это сходит с рук... надо обязательно наказать это пикфорда...
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 11:11
      ...Судья матча Майкл Оливер не наказал вратаря, потому что при столкновении голландский защитник находился в офсайде..

      Странная логика судьи, если был в офсайде, то можно калечить...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 11:06
      Растрелять утырка!
      Killofwrath
      Killofwrath
      сегодня в 11:04
      можно и матчей на 10, умышленно травмировать шел
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      сегодня в 10:53
      Похоже на жирную уточку...
      Анпилкин
      Анпилкин
      сегодня в 10:53
      За дело
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