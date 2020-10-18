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Ван Дейк перенесёт операцию на колене. Сроки восстановления неизвестны

вчера, 20:33

«Ливерпуль» на официальном сайте подтверждает, что Вирджил ван Дейк перенесет операцию после травмы колена, полученной им во время субботней ничьей с «Эвертоном» (2:2).

Центральный защитник повредил связки колена после столкновения с вратарём «синих» Джорданом Пикфордом. Никаких конкретных сроков его возвращения на поле на данном этапе не установлено, отмечают в клубе.

После операции ван Дейк начнет реабилитационную программу с медицинской командой клуба.

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Все комментарии
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 22:53
Ну и слава Богу)
dimagas2
dimagas2 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
вчера в 21:57
Не гони.Кресты не синяк на коленке.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
вчера в 21:35, ред.
Говорил я вам что вчерашняя новость фейк ,сроки восстановления неизвестны, а Ван Дейк крепкий орешек,отдохнет месяца два , и будет в строю.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:33
Очень жаль, здоровья и вернуться еще более сильным
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:21
Проблемы у Ливерпуля очень большие.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:11
Здоровья ему))
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 21:07
Я запомнил эмоции другого "капитана"):
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:05
Не конец жизни. Поправится. Ван Дейку главное терпения. Болельщикам позитива. А коллегам по обороне шанс выйти из его тени
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 21:05
Я бы тоже побрезговал(, вдруг он заразный?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
вчера в 21:03
Другое дело Кьеллини. Помним эмоции капитана юве после того, как его укусил Суарес.)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:57
Будем надеяться на лучшее.
Скорейшего возвращения.
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 20:57
Вот скаузерам и вернулось за радость травме Кьелини. Потом какой сарказм? Парень на растяжке подорвался, ноги еле собрали. Через пол года уже в строю был. А тут связки. Я в целом о чрезмерно нежных футболистах. Возьмите сериал - Дзаньоло - дважды кресты, Демирал- Кресты, Сенси-кресты, Кьелини- кресты(там правда возраст).
Я лично с разрывом связок передней дельтовидной мышцы на соревнованиях по жиму лёжа призовое третье место занимал. Мужик должен быть мужиком, а все травмы нужно в работе залечивать иначе, при возобновлении нагрузок будут рецидивы. Парадоксально, но необъяснимый факт. На себе проверено.
drug01
drug01
вчера в 20:53
Желаем здоровья и успехов
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
вчера в 20:49
Я конечно понимаю вашу "любовь" к Ливерпулю,но в данном случае ваши саркастические реплики не уместны.Обычно,это все бумерангом возвращается...
Пьемонтский Князь
Пьемонтский Князь
вчера в 20:44
Хлипкие футболисты пошли. Видел как ноги людям практически отрывает при попадании снаряда, через полгода уже бегают, а тут связки повредил. Мда.., не тот нынче мужик.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:35
наверное это финиш
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