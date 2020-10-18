Ван Дейк перенесёт операцию на колене. Сроки восстановления неизвестны

«Ливерпуль» на официальном сайте подтверждает, что Вирджил ван Дейк перенесет операцию после травмы колена, полученной им во время субботней ничьей с «Эвертоном» (2:2).
Центральный защитник повредил связки колена после столкновения с вратарём «синих» Джорданом Пикфордом. Никаких конкретных сроков его возвращения на поле на данном этапе не установлено, отмечают в клубе.
После операции ван Дейк начнет реабилитационную программу с медицинской командой клуба.
https://www.youtube.com/watch?v=IyXQsOfb72Y&t=56s
Скорейшего возвращения.
Скорейшего возвращения.
Я лично с разрывом связок передней дельтовидной мышцы на соревнованиях по жиму лёжа призовое третье место занимал. Мужик должен быть мужиком, а все травмы нужно в работе залечивать иначе, при возобновлении нагрузок будут рецидивы. Парадоксально, но необъяснимый факт. На себе проверено.
Я лично с разрывом связок передней дельтовидной мышцы на соревнованиях по жиму лёжа призовое третье место занимал. Мужик должен быть мужиком, а все травмы нужно в работе залечивать иначе, при возобновлении нагрузок будут рецидивы. Парадоксально, но необъяснимый факт. На себе проверено.