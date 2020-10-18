Ван Дейк перенесёт операцию на колене. Сроки восстановления неизвестны

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вчера, 20:33

«Ливерпуль» на официальном сайте подтверждает, что перенесет операцию после травмы колена, полученной им во время субботней ничьей с «Эвертоном» (2:2).

Центральный защитник повредил связки колена после столкновения с вратарём «синих» Джорданом Пикфордом. Никаких конкретных сроков его возвращения на поле на данном этапе не установлено, отмечают в клубе.

После операции ван Дейк начнет реабилитационную программу с медицинской командой клуба.