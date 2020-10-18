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Три футболиста «Брюгге» заразились коронавирусом и не сыграют с «Зенитом»

вчера, 17:28
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеЗавтра в 19:55 Не начался

«Брюгге» на официальном сайте сообщил, что три футболиста команды заразились коронавирусной инфекцией.

«В субботу утром все члены команды „Брюгге“ прошли тестирование на коронавирус накануне матча Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Тесты Симона Миньоле, Одилона Коссуну, Майкла Крменчика и генерального директора клуба Винсента Маннарта показали положительный результат.

Все четверо сотрудников „Брюгге“ будут немедленно изолированы и не поедут в Россию. Симптомов ни у одного из зараженных нет», — говорится в сообщении.

Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт 20 октября.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 00:13
у нас самая глупая тактика? видно что те болеют. нет что бы всех вакцинировать спутником . и этот момент выграть . или вакцинация не работает? почему в первую очередь не вакционируют футболистов?. там же милиарды крутятся за игроков.?
Саша Прахлада
Саша Прахлада ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:19
А на основании чего такие выводы? Что может Брюгге предложить Зениту?
Саша Прахлада
Саша Прахлада
вчера в 22:17
Вчера специально посмотрел Стандарт-Брюгге, что бы понять, как же играет наш соперник. Осилил только первый там. Может Брюгге играл смешанным составом, но весь первый тайм, почти весь, Брюгге только отбивался. Ничего вразумительного они так и не предложили Стандарту. Но в конце они всё-таки забили в контр выпаде. Оборона очень много допускала ошибок, особенно когда их высоко прессинговали соперники. Вратарь тоже косячил. Но мы Миньёле знаем по выступлению в АПЛ.
kostjan 58
kostjan 58 ответ makerdream (раскрыть)
вчера в 22:08
далеко не факт...всякое бывало)))
makerdream
makerdream
вчера в 22:01
брюгге для зенита не соперник. Любой результат кроме выигрыша будет считатся обсырантом
kostjan 58
kostjan 58 ответ Михалыч 75 (раскрыть)
вчера в 21:58
именно ВСЕМ НАШИМ удачи..вот бы всегда так....)))
Михалыч 75
Михалыч 75
вчера в 21:47
здоровья игрокам и удачи нашим во втоорник
kostjan 58
kostjan 58
вчера в 21:31
как всегда москали беснуются...и это радует ахаха)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 21:29
По любому заговор против спартака.
Legend 6
Legend 6 ответ VV V (раскрыть)
вчера в 21:18
Как показывает практика - это тоже не наверняка)
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:51
Миньеле серьёзная потеря, остальных футболистов не знаю
pomor45
pomor45
вчера в 20:50
Участники ЕК находятся в зоне повышенной опасности заражения коронавирусом. Вряд ли обойдётся без потерь.
Джон Иванов
Джон Иванов
вчера в 20:11
Это будет возможно единственная победа в группе
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:33
А как же карантин?)
sv_1969
sv_1969 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 19:28
Да уж!Надо постараться!
VV V
VV V
вчера в 19:13
Газпрому надо было Новичком травить, чтобы наверняка.
zooveterinar
zooveterinar ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:11
Это еще забить надо столько!!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:10
Скромное мнение мое господа,но боюсь это Зенит не спасет.,ничья максимум.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:08
Теперь 3:0!И не хрен к нам ехать)
oleg3k
oleg3k
вчера в 18:51
Газпрём уже ничем не брезгует.Начал заражать соперников коронавирусом.
Расул Манаев
Расул Манаев
вчера в 18:48
Здоровья игрокам. На результат начхать.
Petergoff
Petergoff
вчера в 18:41
Это происки Газпром, не иначе)))
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:39
Только это Зениту не поможет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:36
Когда же у них Новичек закончится ?
дырявоносые отстой
дырявоносые отстой
вчера в 18:16
технарь им нечего ковид в Россию привозить...
своего хватит..
дырявоносые отстой
дырявоносые отстой ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:15
мы не свиньи и играем честно....
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 18:14
О, Миньоле не сыграет. Это усиление для Брюгге
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 18:14
Пусть выздоравливают. А мы поиграем
номер 12
номер 12
вчера в 18:12
Газпром купил заболевших у бельгийцев
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 18:06
Игрокам здоровья, Зениту победы
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