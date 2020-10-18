Три футболиста «Брюгге» заразились коронавирусом и не сыграют с «Зенитом»

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вчера, 17:28

«Брюгге» на официальном сайте сообщил, что три футболиста команды заразились коронавирусной инфекцией.

«В субботу утром все члены команды „Брюгге“ прошли тестирование на коронавирус накануне матча Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Тесты Симона Миньоле, Одилона Коссуну, Майкла Крменчика и генерального директора клуба Винсента Маннарта показали положительный результат.

Все четверо сотрудников „Брюгге“ будут немедленно изолированы и не поедут в Россию. Симптомов ни у одного из зараженных нет», — говорится в сообщении.

Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдёт 20 октября.