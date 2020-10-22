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Агент Гурцкая: «„Наполи“ рассматривал Кокорина, если бы не купил Осимхена»

сегодня, 20:02

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин мог перейти в европейский клуб.

Интерес Европы к Кокорину? Их роман должен был случиться! Но тут встала дилемма — Саша смотрит на паспорт, там уже 30 лет. У него было предложение из Италии, прямо хорошее. В Италии в этом плане грамотно работают. Саша хотел получить свои деньги, меньше чем за 2,2 — 2,4 млн евро он бы не поехал в Европу. За 1,6 — 1,8 миллиона он нашел бы команду, если бы подвинулся по деньгам. «Наполи» серьезно его рассматривал, если бы не купил Осимхена.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 20:30
они теперь благодарят всевышнего, за то что уберег их
ДСА
ДСА
сегодня в 20:19
Зря не купили, лечили бы потом всё время.
a7zg933n334a
a7zg933n334a
сегодня в 20:10
Как всегда одни разговоры, а воз поныне там.
beefs
beefs
сегодня в 20:03
чего обсуждать а если бы...
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