«Манчестер Юнайтед» предлагает Роналду вернуться. «Ювентус» готов к диалогу

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сегодня, 17:27

Журналист FOX Кристиан Мартин в своём твиттере сообщил, что «Манчестер Юнайтед» хочет вернуть в свой состав нападающего «Ювентуса» .

Наши источники в Манчестере и Порту подтверждают, что «Манчестер Юнайтед» соблазнил Криштиану Роналду возвращением в клуб на следующий сезон. Португалец обдумывает решение. «Ювентус» договорится о переходе, если игрок попросит.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

Ранее появлялась информация, что «Ювентус» хочет обменять Роналду на Неймара.