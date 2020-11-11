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«Манчестер Юнайтед» предлагает Роналду вернуться. «Ювентус» готов к диалогу

сегодня, 17:27

Журналист FOX Кристиан Мартин в своём твиттере сообщил, что «Манчестер Юнайтед» хочет вернуть в свой состав нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Наши источники в Манчестере и Порту подтверждают, что «Манчестер Юнайтед» соблазнил Криштиану Роналду возвращением в клуб на следующий сезон. Португалец обдумывает решение. «Ювентус» договорится о переходе, если игрок попросит.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год.

Ранее появлялась информация, что «Ювентус» хочет обменять Роналду на Неймара.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:19
В нынешней футбольной жизни всё возможно.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:11
Зачем в МЮ еще один пенальтист?
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 17:54
Давай в манчестер обратно,в зените еще поиграй,вместо уставшего дзюбы!!!
Альфамен
Альфамен ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 17:50
У МЮ отличный состав и если к ним придет качественный тренер,но титулы вполне могут вернуться в красный Манчестер.Другое дело,нужно ли это самому Рону.С МЮ он все уже выиграл и так там уже легенда.А вот титула Чемпиона Франции у него нет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:49
Очень сильно сомневаюсь ..
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:48
Маловероятно ,скорее поедет, по окончанию контракта ,за моря.
David Young
David Young
сегодня в 17:39
Очень надеюсь, что Роналду не вернётся в Манчестер Юнайтед.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:38
Не плохо
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:37
Он хочет титулов и славы а смю это фантастика))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:34
Чем дольше это будет тянуться, тем менее это вероятно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:30
Он не вернется
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