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Юнгберг: «Я знал, что был лишь временным тренером в „Арсенале“»

сегодня, 14:52

Бывший тренер «Арсенала» Фредрик Юнгберг знал о том, что у него было шансов возглавить команду на постоянной основе. Летом 2019 года он стал ассистентом главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, а после его увольнения был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, после чего в клуб пришел Микель Артета.

Я был временным тренером. «Арсенал» видел меня только в таком качестве. Мне сказали, что они будут искать нового специалиста, пока я буду руководить командой, но меня это устраивало. Я всё понимал и просто старался сделать все возможное для любимого клуба.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 15:10
Знал значит не так обидно
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 15:00
Лол, Фредди не гей. Он сам спокойно об этом говорил и он женат. Все эти разговоры пошли после того, как он труселя рекламировал. Причем рекламировал не один, а Бэкхем еще, насколько я помню, но так как в это время вовсю был роман Бэкхема с Викторией, то все прицепились к одному Фредди, типа, рекламирует труселя, значит, гей.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:53
Голубям там не место.
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