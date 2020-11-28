Юнгберг: «Я знал, что был лишь временным тренером в „Арсенале“»

1606564331

сегодня, 14:52

Бывший тренер «Арсенала» знал о том, что у него было шансов возглавить команду на постоянной основе. Летом 2019 года он стал ассистентом главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, а после его увольнения был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, после чего в клуб пришел Микель Артета.