Юнгберг: «Я знал, что был лишь временным тренером в „Арсенале“»

Бывший тренер «Арсенала» Фредрик Юнгберг знал о том, что у него было шансов возглавить команду на постоянной основе. Летом 2019 года он стал ассистентом главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, а после его увольнения был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды, после чего в клуб пришел Микель Артета.
Я был временным тренером. «Арсенал» видел меня только в таком качестве. Мне сказали, что они будут искать нового специалиста, пока я буду руководить командой, но меня это устраивало. Я всё понимал и просто старался сделать все возможное для любимого клуба.