Газизов может заменить Кикнадзе в «Локомотиве»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может перебраться в «Локомотив». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Если Газизов уйдёт из «Спартака», «Локомотив» может позвать его на место Кикнадзе, позиции которого в последнее время не очень крепки. Пока «Локо» и Газизов не вели переговоры, но стороны обсудили возможность сотрудничества