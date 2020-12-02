ГлавнаяНовости

Газизов может заменить Кикнадзе в «Локомотиве»

02 декабря 2020, 18:27

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может перебраться в «Локомотив». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Если Газизов уйдёт из «Спартака», «Локомотив» может позвать его на место Кикнадзе, позиции которого в последнее время не очень крепки. Пока «Локо» и Газизов не вели переговоры, но стороны обсудили возможность сотрудничества

Все новости
Слухи«Локомотив» решил уволить Кикнадзе
02 декабря Комментарии19
«Спартак»: «Вопрос о смене Газизова не стоит на ближайшей повестке»
27 ноября Комментарии15
Суматоха у штурвала. В «Спартаке» снова меняется власть
26 ноябряАлександр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии24
Шендрик может сменить Мещерякова в «Локомотиве»
24 ноября Комментарии3
Слухи«Рома» не намерена приглашать Рибалту на должность спортивного директора
18 ноября Комментарии5
Слухи«Рома» хочет пригласить Рибалту на должность спортивного директора
18 ноября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ puperr (раскрыть)
02 декабря в 23:25
В том-то и дело ,что не поднял .Поэтому и сваливает ! Хоть 3 ляма на выходе ухватить по договору !
puperr
puperr
02 декабря в 22:37
Причем тут Зарема если изначально говорилось, что она стоит за приглашением Газизова? В общем ситуация понятна, бабла за полгода поднял и можно еще где-нибудь поднять 5-10 миллионов долларов
JackNorz
JackNorz
02 декабря в 22:12
Как обычно разводят Федуна. Газизов похоже мешает агентам делишки свои проворачивать. Ещё и Зарима воду мутит, явно у нее свои интересы
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
02 декабря в 21:46
С заремой не сошлись во мнениях
И новым спорт директором, а они федуну ближе, чем газизов
Ну и второе это спартак, там нормальные люди долго не задерживаются
RamonCSKA
RamonCSKA
02 декабря в 21:45
Ну вообще уже новый гендиректор работает в клубе,об отставке газизова обьявят на днях
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
02 декабря в 21:13
Нет фотосета в ПлейБой, теперь это основной критерий для соискателя на пост рулевого спартака.
КЭТиК
КЭТиК
02 декабря в 20:59
Кто-то сверху решил сделать футбольные перестановки.
Джон Иванов
Джон Иванов
02 декабря в 20:48
Надо просто убрать эту ненужную формальную должность, коих в наших клубах немерено, главные люди это тренер и игроки, а директора это всё не для футбола, а для околофутбольных денежных интрижек
ildar_3871
ildar_3871
02 декабря в 20:38
Давно пора !
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
02 декабря в 20:35
Расскажите кто в курсе,чем Газизов Федуну то не угодил?
протон1
протон1
02 декабря в 20:26
шило на мыло поменяют.
протон1
протон1
02 декабря в 20:25
крахаборы везде. других честных нет что ли?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
02 декабря в 20:08
Давно их надо было сместить ! ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ nikoladolgov (раскрыть)
02 декабря в 20:07
Расстреливать так пожизненно ! Дважды ! )))))))))
санек002
санек002 ответ nikoladolgov (раскрыть)
02 декабря в 20:05
лучше четвертованием,что бы помучались и вспомнили что они в рпл натворили!?
oFANATo
oFANATo
02 декабря в 20:03
Зачем Локо менять шило на мыло?
Союзник противников
Союзник противников ответ SU_R_ (раскрыть)
02 декабря в 20:00
Водку на диване пьёт,показывает пальцем на экран,где его футболисты беспомощно бегают за противником,рыдает и истерично хохочет.Но время его всё равно ушло.Пришли честолюбивые дублёры и хочется команду им добить.
SU_R_
SU_R_
02 декабря в 19:54, ред.
Локомотив,Юрий Павлович Сёмин ГДЕ,чем не угодил ??????
Куда ВЫ его дели ??????????????????????????
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
02 декабря в 19:51
Чемпионат так дунет, что не то,что разводы пойдут, тазик пробьет🤣.
мангo
мангo
02 декабря в 19:41
Шило на мыло
kolpankolpan
kolpankolpan
02 декабря в 19:41
Во плевоточцы дают! Новости свежие с дивана! И по .......
Правдин Семён
Правдин Семён
02 декабря в 19:37
Ну ,бред же.
Faustello
Faustello
02 декабря в 19:31
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 19:12
Круговорот овна в природе.
sten312
sten312 ответ a3r3v3 (раскрыть)
02 декабря в 19:03
Или башкир башкирку прижал невовремя.
serh62
serh62
02 декабря в 18:59
если вещь пошла по рукам. то это уже не вещь...
Introvert
Introvert ответ NEADEKVAT (раскрыть)
02 декабря в 18:58
Ни по какой.
Я просто на самоизоляции был.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Introvert (раскрыть)
02 декабря в 18:57
По какой статье чалился
nikoladolgov
nikoladolgov
02 декабря в 18:54
Шило на мыло ... А давайте всех поменяем !
Миллера на Федуна, Гинера на Мудка ...
Может тогда наши начнут выигрывать в футболе ?
А самое верное - выгнать всех !
И расстрелоять !
Introvert
Introvert ответ Байкал-38. (раскрыть)
02 декабря в 18:53
Ну всяко в жизни бывает. Ничо фееричного не вижу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100