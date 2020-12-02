Газизов может заменить Кикнадзе в «Локомотиве»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может перебраться в «Локомотив». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Если Газизов уйдёт из «Спартака», «Локомотив» может позвать его на место Кикнадзе, позиции которого в последнее время не очень крепки. Пока «Локо» и Газизов не вели переговоры, но стороны обсудили возможность сотрудничества
И новым спорт директором, а они федуну ближе, чем газизов
Ну и второе это спартак, там нормальные люди долго не задерживаются
И новым спорт директором, а они федуну ближе, чем газизов
Ну и второе это спартак, там нормальные люди долго не задерживаются
Куда ВЫ его дели ??????????????????????????
Куда ВЫ его дели ??????????????????????????
Я просто на самоизоляции был.
Я просто на самоизоляции был.
Миллера на Федуна, Гинера на Мудка ...
Может тогда наши начнут выигрывать в футболе ?
А самое верное - выгнать всех !
И расстрелоять !
Миллера на Федуна, Гинера на Мудка ...
Может тогда наши начнут выигрывать в футболе ?
А самое верное - выгнать всех !
И расстрелоять !