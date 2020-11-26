Суматоха у штурвала. В «Спартаке» снова меняется власть

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26 ноября 2020, 18:11

«Соккер.ру» пытается разобраться в планах руководства московского клуба.

Изменились ли принципы управления «Спартаком»?

Леонид Федун и его спутница Зарема Салихова рулят «Спартаком» легко и весело. Меняют директоров, как перчатки, разрушают и создают должности, выдают и требуют обратно кредиты доверия. За полтора года сменилось три генеральных директора: Родионова заменил Цорн, вместо Томаса пришел Газизов. Пришли и ушли два руководителя селекционной службы — Чистяков и Акавов, а на днях в клубе снова появилась должность спортивного директора, причем ее занял тот же человек, после ухода которого она была ликвидирована четыре года назад. Живой круговорот людей и идей.

Как ни парадоксально, частые изменения в руководстве не привели к хаосу и разладу, возможно, потому что первые лица клуба очень мудро не вмешиваются в работу Тедеско, а наводят движения только вокруг команды и в офисах. Цорн пригласил футболистов, которые помогают «Спартаку» сейчас держаться в тройке, уговорил Тедеско приехать в Москву; Газизов не лучшим образом провел трансферное окно, но он всегда рядом с командой и регулярно оттягивает внимание на себя. Футболисты и тренер в «Спартаке» давно не работали в такой тишине.

Однако, если верить слухам, дни Шамиля Камиловича в клубе сочтены, следующим должен приносить пользу Попов, от которого ждут новых Промесов и Фернандо. Очевидно, что сейчас в «Спартаке» продолжается период подбора персонала. Зачастую кадровая чехарда возникает с приходом новых хозяев, но Федун ведь никуда не делся. Так-то оно так, только ритм в «Спартаке» сейчас задает не он, а госпожа Салихова. Леонид Арнольдович странным образом сочетает в себе терпимость и импульсивность, но Зарема — человек действия, у нее совершенно иной почерк.

Если что-то не работает или работает не так, как она себе представляет, наступают радикальные решения. В «Спартаке» сейчас не прощают ошибок и не дают времени на раскачку. Хорошо это или плохо, покажет только время. Любопытно, соберется ли в «Спартаке» более или менее постоянный руководящий состав, или непрекращающиеся кадровые встряски станут частью повседневной жизни? На данный момент возможны оба сценария.

Что означает возвращение Дмитрия Попова?

Во-первых, это значит, что в «Спартаке» снова возникла должность спортивного директора. Впрочем, если вспомнить о первом заходе Дмитрия Львовича в «Спартак» в этой роли (2008 — 2016), то по функционалу он тогда был скорее главой селекционной службы, нежели спортивным директором. Вероятно, ничего не изменится и во второе пришествие, которое совпало по срокам с уходом из клуба бывшего главы селекционной службы Наримана Акавова. Просто «спортивный директор» звучит солиднее, а Попов не просто парень с улицы, он пользуется доверием Федуна и продолжал консультировать Леонида Арнольдовича, даже не имея официальной должности в клубе.

Попов привык работать уединенно, он человек не публичный, так что не ожидайте, что Дмитрий Львович станет представительным спортивным директором, от него ждут качественной работы по поиску новичков и участия в переговорах. Известно, что у Попова обширные связи на южноамериканском рынке, так что его приход, скорее всего, означает возвращение к ориентации за заокеанских футболистов, в частности, бразильцев. В последнее время «Спартак» в основном покупал европейцев. Попов считает, что за условные 10 миллионов евро в Бразилии можно найти гораздо более сильного и перспективного игрока, чем в Европе. Доля истины в этом есть, но для этого нужно очень хорошо знать рынок, иметь хорошие связи и не сбрасывать со счетов фактор адаптации футболистов.

Шамиль Газизов уйдет из «Спартака»?

Сегодня появилась информация, что Шамиль Камилович может уйти из «Спартака» зимой. Не в последнюю очередь это связано с возвращением в клуб Дмитрия Попова, которому будут доверены трансферы. Таким образом, часть функций Газизова сокращается, ведь он шел в «Спартак» «директором всего», а теперь может остаться сапожником без сапог.

С другой стороны, офису тоже нужен директор — а это большая часть работы. Кроме того, если у Газизова хороший контакт с Тедеско, он может принести немало пользы рядом с командой. Во-первых, футболистов дисциплинирует постоянный надзор со стороны руководства, во-вторых, неизбежны всякого рода проблемы, которые требуют оперативного решения.

Газизов с ходу не потянул трансферные задачи «Спартака», но, насколько могу судить, он достаточно хорош в оперативном взаимодействии с командой. Способен создать обстановку, в которой тренерский штаб и футболисты могут думать только о футболе и больше ни о чем не беспокоиться. Учитывая, что Попов будет работать в офисе или находиться в разъездах, такой директор «Спартаку» тоже нужен.

Опять же, есть внешние рынки, а есть внутренний, где Газизов может решать поставленные перед ним задачи. Если сам Шамиль Камилович готов спокойно принять новые должностные инструкции и работать с полной отдачей в связке с новым старым спортивным директором, то особых причин расставаться с ним нет. Впрочем, решать не нам, а Леониду Арнольдовичу и Зареме. Остается только гадать, куда приведут «Спартак» вся эта суматоха и хаотичные решения.