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Суматоха у штурвала. В «Спартаке» снова меняется власть

26 ноября 2020, 18:11
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«Соккер.ру» пытается разобраться в планах руководства московского клуба.

Изменились ли принципы управления «Спартаком»?

Леонид Федун и его спутница Зарема Салихова рулят «Спартаком» легко и весело. Меняют директоров, как перчатки, разрушают и создают должности, выдают и требуют обратно кредиты доверия. За полтора года сменилось три генеральных директора: Родионова заменил Цорн, вместо Томаса пришел Газизов. Пришли и ушли два руководителя селекционной службы — Чистяков и Акавов, а на днях в клубе снова появилась должность спортивного директора, причем ее занял тот же человек, после ухода которого она была ликвидирована четыре года назад. Живой круговорот людей и идей.

Как ни парадоксально, частые изменения в руководстве не привели к хаосу и разладу, возможно, потому что первые лица клуба очень мудро не вмешиваются в работу Тедеско, а наводят движения только вокруг команды и в офисах. Цорн пригласил футболистов, которые помогают «Спартаку» сейчас держаться в тройке, уговорил Тедеско приехать в Москву; Газизов не лучшим образом провел трансферное окно, но он всегда рядом с командой и регулярно оттягивает внимание на себя. Футболисты и тренер в «Спартаке» давно не работали в такой тишине.

Однако, если верить слухам, дни Шамиля Камиловича в клубе сочтены, следующим должен приносить пользу Попов, от которого ждут новых Промесов и Фернандо. Очевидно, что сейчас в «Спартаке» продолжается период подбора персонала. Зачастую кадровая чехарда возникает с приходом новых хозяев, но Федун ведь никуда не делся. Так-то оно так, только ритм в «Спартаке» сейчас задает не он, а госпожа Салихова. Леонид Арнольдович странным образом сочетает в себе терпимость и импульсивность, но Зарема — человек действия, у нее совершенно иной почерк.

Если что-то не работает или работает не так, как она себе представляет, наступают радикальные решения. В «Спартаке» сейчас не прощают ошибок и не дают времени на раскачку. Хорошо это или плохо, покажет только время. Любопытно, соберется ли в «Спартаке» более или менее постоянный руководящий состав, или непрекращающиеся кадровые встряски станут частью повседневной жизни? На данный момент возможны оба сценария.

Что означает возвращение Дмитрия Попова?

Во-первых, это значит, что в «Спартаке» снова возникла должность спортивного директора. Впрочем, если вспомнить о первом заходе Дмитрия Львовича в «Спартак» в этой роли (2008 — 2016), то по функционалу он тогда был скорее главой селекционной службы, нежели спортивным директором. Вероятно, ничего не изменится и во второе пришествие, которое совпало по срокам с уходом из клуба бывшего главы селекционной службы Наримана Акавова. Просто «спортивный директор» звучит солиднее, а Попов не просто парень с улицы, он пользуется доверием Федуна и продолжал консультировать Леонида Арнольдовича, даже не имея официальной должности в клубе.

Попов привык работать уединенно, он человек не публичный, так что не ожидайте, что Дмитрий Львович станет представительным спортивным директором, от него ждут качественной работы по поиску новичков и участия в переговорах. Известно, что у Попова обширные связи на южноамериканском рынке, так что его приход, скорее всего, означает возвращение к ориентации за заокеанских футболистов, в частности, бразильцев. В последнее время «Спартак» в основном покупал европейцев. Попов считает, что за условные 10 миллионов евро в Бразилии можно найти гораздо более сильного и перспективного игрока, чем в Европе. Доля истины в этом есть, но для этого нужно очень хорошо знать рынок, иметь хорошие связи и не сбрасывать со счетов фактор адаптации футболистов.

Шамиль Газизов уйдет из «Спартака»?

Сегодня появилась информация, что Шамиль Камилович может уйти из «Спартака» зимой. Не в последнюю очередь это связано с возвращением в клуб Дмитрия Попова, которому будут доверены трансферы. Таким образом, часть функций Газизова сокращается, ведь он шел в «Спартак» «директором всего», а теперь может остаться сапожником без сапог.

С другой стороны, офису тоже нужен директор — а это большая часть работы. Кроме того, если у Газизова хороший контакт с Тедеско, он может принести немало пользы рядом с командой. Во-первых, футболистов дисциплинирует постоянный надзор со стороны руководства, во-вторых, неизбежны всякого рода проблемы, которые требуют оперативного решения.

Газизов с ходу не потянул трансферные задачи «Спартака», но, насколько могу судить, он достаточно хорош в оперативном взаимодействии с командой. Способен создать обстановку, в которой тренерский штаб и футболисты могут думать только о футболе и больше ни о чем не беспокоиться. Учитывая, что Попов будет работать в офисе или находиться в разъездах, такой директор «Спартаку» тоже нужен.

Опять же, есть внешние рынки, а есть внутренний, где Газизов может решать поставленные перед ним задачи. Если сам Шамиль Камилович готов спокойно принять новые должностные инструкции и работать с полной отдачей в связке с новым старым спортивным директором, то особых причин расставаться с ним нет. Впрочем, решать не нам, а Леониду Арнольдовичу и Зареме. Остается только гадать, куда приведут «Спартак» вся эта суматоха и хаотичные решения.

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Хиромант
Хиромант
29 ноября в 16:05
Какой же мудрый русский народ! Более века назад появилась пословица:
"Один с сошкой - семеро с ложкой!"
К нынешней ситуации в Спартаке она подходит на все 100. (Да и в других клубах ситуация не лучше!)
А никто не задумывался над сокращением "лишних ртов" в клубах и в сборной? Может тогда и у футболистов откроется "второе дыхание"?
Михаил Полунин
Михаил Полунин
29 ноября в 13:14
Не надо такого счастья....
Игрушка, чтобы поиграться...
Типа, кто первый того и тапки...
Грустно господа болельщики...
ABir
ABir
28 ноября в 09:03
В большом коллективе работы всем хватит, главное её контролировать
За наших
За наших ответ ekliziast (раскрыть)
27 ноября в 19:17
Баба в футболе, беда в команде.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
27 ноября в 19:04, ред.
Толь Попов не будет принимать никаких решений!Его втюхали туда скорее всего для мебели!Мне кажется там конфликт интересов!Была же инфа что Зарема не довольна утечкой денег и Газизов перестал платить жучкам(агентам) большие комиссионные!Вот кто-то и пытается втюхать ручного Попова!
Вообщем сериал "Бардак в Спартаке" продолжается!А какая серия я даже не припомню)))
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
27 ноября в 14:48
Санта-Барбара отдыхает....
Roger Young
Roger Young
27 ноября в 12:08
Статья раздутая из пустого инфоповода. Ничего серьезного, что влияет на футбол в России не произошло. Даже ничего серьезного для самого Спартака.
Faustello
Faustello ответ Байкал-38 (раскрыть)
27 ноября в 11:46
Сначала Зарему заводили, теперь она )))
Faustello
Faustello
27 ноября в 11:45
ekliziast
ekliziast ответ За наших (раскрыть)
27 ноября в 08:48
Тебе то это зачем знать?
За наших
За наших
26 ноября в 21:11
интересно долго эта мадам ему насасывала чтоб диктовать условия?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 ноября в 20:40, ред.
Все перетрубации в СпаМе напоминают басню Крылова "Квартет" )))
Байкал-38
Байкал-38
26 ноября в 20:21
Куда заведёт Зарема Спартак?
Lu4nik
Lu4nik
26 ноября в 20:12
тьфу, блин.. я-то думал, а это еще одна паулина
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 ноября в 20:12
Дааа.....Ну и дела в хозяйстве Федуна.....Зарема , что ли вожжи в руки взяла???
Сп62
Сп62
26 ноября в 19:57
Всё вилами по воде писано. И Чистяков туда же. По слухам...
Правдин Семён
Правдин Семён
26 ноября в 19:42
Только началась заметка,как сразу закончилась. Даже для эссе (а это ,по сути именно оно,а не аналитика) очень коротко.
oFANATo
oFANATo
26 ноября в 19:17
Запасаемся попкорном 🤣😆🤣
Я на стреме
Я на стреме
26 ноября в 19:15, ред.
ну прям предисловия к бестселлеру "как добивали Спартак"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 ноября в 19:04
Впечатление, что Федун прячет какие то тёмные делишки, так часто меняя руководство.
А ведь Газизов только недавно запомнил всех игроков команды, и уже новый прибывает...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 ноября в 18:57
Я уже много раз повторял. что Санта-Барбара про Спартак не имеет конца (как вселенная). Сейчас заканчивается 235 серия, потом пойдут следующие. В этом сериале и смех и слезы и.... даже любовь ( Леня+ Зарема =????)
shlomo
shlomo
26 ноября в 18:46
Спасибо за статью....ранее Газизов в том числе исполнял обязанности спортивного директора....Попов будет заниматься как академией, так и главной команды, включая трансферы....сразу вопрос: зачем Попову (а он уже назначен) нужен Газизов?...зачем по факту спортивному директору Газизову нужен спортивный директор Попов и наоборот?....так что уход Газизова не за горами и только один вопрос – куда....не факт, что этоснава будет "Уфа". ...в любом случае ключевые решения будут принимать Леонид Федун, Зарема, Попов......
nubom
nubom
26 ноября в 18:46
Зарема - это просто Клеопатра какая-то...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
26 ноября в 18:12
Там постоянно власть меняется.
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