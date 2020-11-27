«Спартак»: «Вопрос о смене Газизова не стоит на ближайшей повестке»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о скорой отставке гендиректора клуба Шамиля Газизова.
Мне ничего не известно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит.
Совет директоров точно сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание, и некоторым медиа неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего не известно.
Газизов отказался принимать Попова на работу? Нет, это неправда. Попов со вчерашнего дня в клубе и уже начал работать.
Слушают газпромовскую шедупонь
Потом делают вид что ничего не говорили
Слушают газпромовскую шедупонь
Потом делают вид что ничего не говорили
самому стать Заремой для Федуна
самому стать Заремой для Федуна
Хотя 100% работой Газизова в Спартаке не довольны - слишком много было промашек, в том числе на трансфером рынке. А вот рейтинги в инфополе у Спартака взлетели!
Хотя 100% работой Газизова в Спартаке не довольны - слишком много было промашек, в том числе на трансфером рынке. А вот рейтинги в инфополе у Спартака взлетели!