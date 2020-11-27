«Спартак»: «Вопрос о смене Газизова не стоит на ближайшей повестке»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о скорой отставке гендиректора клуба Шамиля Газизова.

Мне ничего не известно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит.

Совет директоров точно сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание, и некоторым медиа неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего не известно.

Газизов отказался принимать Попова на работу? Нет, это неправда. Попов со вчерашнего дня в клубе и уже начал работать.