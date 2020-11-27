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«Спартак»: «Вопрос о смене Газизова не стоит на ближайшей повестке»

сегодня, 13:17

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о скорой отставке гендиректора клуба Шамиля Газизова.

Мне ничего не известно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит.

Совет директоров точно сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание, и некоторым медиа неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего не известно.

Газизов отказался принимать Попова на работу? Нет, это неправда. Попов со вчерашнего дня в клубе и уже начал работать.

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drug01
drug01
сегодня в 14:54
Все будет хорошо зачем волноваться!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 14:43, ред.
Развенчал слухи ворогов...).
Навзир
Навзир
сегодня в 14:43
Ещё один незнайка!
brauning.86
brauning.86
сегодня в 14:34
Канал матч брехунок опять облажался
Слушают газпромовскую шедупонь
Потом делают вид что ничего не говорили
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:10, ред.
Там всё решено уже, осталось согласовать дату когда вышвырнут пинком под зад!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:49
В спартаке не могут нормально работать без интриг.
Союзник противников
Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:45
Это да...Если будет в хорошем расположении духа,то может простить ,и даже допустить к омовению её прелестных ножек.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 13:43
у Газизова остался только один вариант остаться .
самому стать Заремой для Федуна
LOpp
LOpp
сегодня в 13:28
Зарема проснется и решит, что делать с Газизовым.
makkie
makkie
сегодня в 13:27
ЧТД!
Хотя 100% работой Газизова в Спартаке не довольны - слишком много было промашек, в том числе на трансфером рынке. А вот рейтинги в инфополе у Спартака взлетели!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:24, ред.
Давно известно :Если "Спартак" выступил с официальным опровержением возникшего слуха,то это в переводе означает -ВОПРОС РЕШЁН,ждём "Казуса Белли".
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:20
это решает один а вы просто киваете)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:18
Но вопрос уже решён.!
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