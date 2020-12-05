Станция метро в Неаполе переименована в честь Марадоны

Сообщается, что власти Неаполя приняли решение переименовать одну из станций метро в честь Диего Марадоны, который недавно ушел из жизни.
Станция метро под названием «Cumana» теперь будет называться «Mostra-Stadio Maradona». Стены станции также были перекрашены, теперь это своеобразный музей, который содержит изображения знаменательных событий в истории «Наполи».
📸 Cumana intitolata “Mostra-Stadio #Maradona”, ecco alcuni murales dedicati alla storia del #Napoli!💙 pic.twitter.com/bm8kWBG6LQ— Manuel Guardasole (@MGuardasole) December 5, 2020
mangox23
тот, который написал первый коммент одним словом, исправил его после моего коммента , получается написал после моего.. очки почему то не назначены это не так принципиально, но может я что то не допонимаю ?
вопрос_модератору
DmitryMalorodov
31.10.2020, 15:07
ответ пользователю mangox23 (раскрыть)
Добрый день.
Он все равно остается первым комментарием.
вопрос_модератору
mangox23
тот, который написал первый коммент одним словом, исправил его после моего коммента , получается написал после моего.. очки почему то не назначены это не так принципиально, но может я что то не допонимаю ?
вопрос_модератору
DmitryMalorodov
31.10.2020, 15:07
ответ пользователю mangox23 (раскрыть)
Добрый день.
Он все равно остается первым комментарием.
вопрос_модератору
Готово.
Готово.