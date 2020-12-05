Станция метро в Неаполе переименована в честь Марадоны

1607174408

05 декабря 2020, 16:20

Сообщается, что власти Неаполя приняли решение переименовать одну из станций метро в честь , который недавно ушел из жизни.

Станция метро под названием «Cumana» теперь будет называться «Mostra-Stadio Maradona». Стены станции также были перекрашены, теперь это своеобразный музей, который содержит изображения знаменательных событий в истории «Наполи».