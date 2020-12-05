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Станция метро в Неаполе переименована в честь Марадоны

05 декабря 2020, 16:20

Сообщается, что власти Неаполя приняли решение переименовать одну из станций метро в честь Диего Марадоны, который недавно ушел из жизни.

Станция метро под названием «Cumana» теперь будет называться «Mostra-Stadio Maradona». Стены станции также были перекрашены, теперь это своеобразный музей, который содержит изображения знаменательных событий в истории «Наполи».

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Все комментарии
karnager
karnager
05 декабря в 20:55
Как истерия с ковидом закончится, обязательно съездим туда на станцию!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
05 декабря в 18:45
нормально, главное, чтобы не как у нас коммунисты в своё время меняли
Спрaведливый
Спрaведливый ответ DmitryMalorodov (раскрыть)
05 декабря в 18:06, ред.
Стоп, а как же вы ответиили другому пользователю обратное ??


mangox23
тот, который написал первый коммент одним словом, исправил его после моего коммента , получается написал после моего.. очки почему то не назначены это не так принципиально, но может я что то не допонимаю ?
вопрос_модератору

DmitryMalorodov
31.10.2020, 15:07
ответ пользователю mangox23 (раскрыть)
Добрый день.
Он все равно остается первым комментарием.
вопрос_модератору
офигенный
офигенный
05 декабря в 18:03
офигенно уважили
Тага Дага
Тага Дага
05 декабря в 17:34
Браво....и главное никто и будет против.Ещё памятник поставить бы возле стадиона в Неаполе и Боенос-Айресе...
ошалевший
ошалевший
05 декабря в 17:32
может и город переименовать?
Mangur
Mangur
05 декабря в 17:30
Не против
Caniggia
Caniggia
05 декабря в 17:25
Осталось ещё улицу назвать, не обязательно в Неаполе и это было бы тоже заслуженно и правильно. Когда ещё родится новый Марадона?
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 16:59
Из станций метро делают музеи уважают.
матос
матос
05 декабря в 16:47
Здорово , власти города правильно поступили.
Zenit_84
Zenit_84
05 декабря в 16:46
Станция Метро Марадона - круто!
drug01
drug01
05 декабря в 16:44
Быстро и справедливо сделано
bdfyjdbx
bdfyjdbx
05 декабря в 16:41
А футболка должна придти по почте ?
Juve14
Juve14
05 декабря в 16:40
Италия живет футболом как и Аргентина и Бразилия, а Марадона в Неаполе такой же Бог как и во всей Аргентине, великий человек, все правильно
Сантус
Сантус
05 декабря в 16:40
Память это прекрасно,но главное не переборщить...до самого Неаполя надеюсь не доберутся...)
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ David Young (раскрыть)
05 декабря в 16:32
Добрый день.
Готово.
Василий 50
Василий 50
05 декабря в 16:29
Марадона много чего заслужил.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 декабря в 16:28
Уважают они Марадону.
David Young
David Young
05 декабря в 16:26
Поступят ли 30 очков за первый комментарий? Пользователь, написавший раньше, отредактировал свой комментарий. Мне это не особо важно, но раз уже есть такое правило, то хотелось бы, чтобы оно исполнялось. Несколько раз уже такое было, что 30 очков так и не приходили мне за второй комментарий, после того, как первый от другого человека был отредактирован.
SSC Napoli
SSC Napoli
05 декабря в 16:26
Какие молодцы!
David Young
David Young
05 декабря в 16:22
Достойное дело. Почтили память великого футболиста, долгое время игравшего огромную роль в жизни главного клуба Неаполя.
shlomo
shlomo
05 декабря в 16:21, ред.
Ну правильно...он вывел Неаполь в чемпионы
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