Одну из улиц в Лидсе переименовали в честь Марсело Бьелсы

В городе Лидс решили назвать улицу в честь главного тренера «Лидс Юнайтед» .

Одна из улиц Лидса была переименована в честь главного тренера «павлинов» после выхода команды в английскую Премьер-Лигу. Теперь улица будет называться Marcelo Bielsa Way. Возможно, переименование будет носить временный характер в знак празднования успеха команды.

Напомним, что клуб отсутствовал в высшем дивизионе Англии 16 лет.

This won’t be the last acknowledgement of him but Bielsa is getting a street named after him by Trinity in Leeds.



‘Marcelo Bielsa Way’ pic.twitter.com/T9RwofRAjQ