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Памятник Нетто будет установлен на «Открытие-Арене» до конца этого года

22 июля 2020, 13:19

В пресс-службе «Спартака» сообщили, что памятник бывшему капитану московского клуба, чемпиону Европы 1960 года в составе сборной СССР Игорю Нетто на домашнем стадионе команды «Открытие-Арене» будет открыт до конца 2020 года. 

9 января 2020 года, когда Нетто исполнилось бы 90 лет, на «Открытие-Арене» открыли именную табличку в его честь. Спустя два месяца пресс-служба московского клуба сообщила, что памятник капитану сборной СССР на первом в истории чемпионате Европы будет открыт летом.

«Памятник будет установлен. Никакой точной даты не озвучивалось. В этом году он будет открыт», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
22 июля в 14:17
Отличная новость!
Yurza
Yurza
22 июля в 13:54
Вряд ли это поможет спартаку.
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