«Интер» может обменять Эриксена на Джаку или Паредеса

Tuttosport сообщает, что руководство «Интера» рассматривает вариант с обменом полузащитника Кристиана Эриксена.
Итальянский клуб готов обменять Эриксена на Леандро Паредеса из ПСЖ или на Гранита Джаку из «Арсенала».
Ранее на Эриксена также претендовал «Манчестер Юнайтед».
Ну а обмен Эриксена на Паредеса - это нужно "совсем умом тронуться" чтобы на такое согласиться. В ПСЖ видимо, согласятся на такой обмен без раздумий (если конечно там не сидят такие же "гениальные менеджеры"). Вообще не вижу, ЧЕМ Паредес лучше имеющихся у Конте игроков центра. Ну а Эриксен с Вератти могли бы формировать не плохую креативную, с контролем мяча, связку... Да и трофеи, внутренние, в ПСЖ брать можно, не сильно напрягаясь.
Ждём Января - а там уже и новости по итогам переговоров будут. =)
Ну а обмен Эриксена на Паредеса - это нужно "совсем умом тронуться" чтобы на такое согласиться. В ПСЖ видимо, согласятся на такой обмен без раздумий (если конечно там не сидят такие же "гениальные менеджеры"). Вообще не вижу, ЧЕМ Паредес лучше имеющихся у Конте игроков центра. Ну а Эриксен с Вератти могли бы формировать не плохую креативную, с контролем мяча, связку... Да и трофеи, внутренние, в ПСЖ брать можно, не сильно напрягаясь.
Ждём Января - а там уже и новости по итогам переговоров будут. =)