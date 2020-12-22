«Интер» может обменять Эриксена на Джаку или Паредеса

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сегодня, 15:20

Tuttosport сообщает, что руководство «Интера» рассматривает вариант с обменом полузащитника .

Итальянский клуб готов обменять Эриксена на из ПСЖ или на из «Арсенала».

Ранее на Эриксена также претендовал «Манчестер Юнайтед».