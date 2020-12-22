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«Интер» может обменять Эриксена на Джаку или Паредеса

сегодня, 15:20

Tuttosport сообщает, что руководство «Интера» рассматривает вариант с обменом полузащитника Кристиана Эриксена.

Итальянский клуб готов обменять Эриксена на Леандро Паредеса из ПСЖ или на Гранита Джаку из «Арсенала».

Ранее на Эриксена также претендовал «Манчестер Юнайтед».

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Juventus CR7 (раскрыть)
сегодня в 16:47
Не плохой для кого???Для Юве если только!!!Что Джака,что Передас совершенно другого уровня в сравнении с Кристианом,а по прочту говоря,обычные поленья.
shlifen
shlifen
сегодня в 16:44, ред.
В Арсенал Эриксен врядли пойдёт: во первых - "прошлое в Тоттенхеме", во вторых - к сожалению, в сегодняшний Арсенал идти безперспективно и команда болтается в нижней половине таблицы =(
Ну а обмен Эриксена на Паредеса - это нужно "совсем умом тронуться" чтобы на такое согласиться. В ПСЖ видимо, согласятся на такой обмен без раздумий (если конечно там не сидят такие же "гениальные менеджеры"). Вообще не вижу, ЧЕМ Паредес лучше имеющихся у Конте игроков центра. Ну а Эриксен с Вератти могли бы формировать не плохую креативную, с контролем мяча, связку... Да и трофеи, внутренние, в ПСЖ брать можно, не сильно напрягаясь.
Ждём Января - а там уже и новости по итогам переговоров будут. =)
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 16:07
Неплохой был бы обмен!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:49, ред.
Надо Эриксену оставаться в Шпорах было)
drug01
drug01
сегодня в 15:41
Надо будет посмотреть???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:25
А Эриксену типа всё равно куда идти?
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