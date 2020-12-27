Минамино: «„Ливерпуль“ хочет выиграть как можно больше трофеев в 2021 году»

Полузащитник «Ливерпуля» поделился ожиданиями от 2021 года.

Что касается меня, когда я играю, то выкладываюсь на 120 процентов и стараюсь изо всех сил. В целом, команда хочет выиграть как можно больше трофеев.

Я очень жду рождественских матчей. Есть две игры в неделю, и у меня будет больше шансов появиться на поле, и я рад этому. У нас сейчас много травм, поэтому такой игрок, как я, должен больше работать на команду. Я хотел бы хорошо подготовиться и добиться результата, если мне дадут шанс.