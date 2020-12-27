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Минамино: «„Ливерпуль“ хочет выиграть как можно больше трофеев в 2021 году»

сегодня, 08:47

Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино поделился ожиданиями от 2021 года.

Что касается меня, когда я играю, то выкладываюсь на 120 процентов и стараюсь изо всех сил. В целом, команда хочет выиграть как можно больше трофеев.

Я очень жду рождественских матчей. Есть две игры в неделю, и у меня будет больше шансов появиться на поле, и я рад этому. У нас сейчас много травм, поэтому такой игрок, как я, должен больше работать на команду. Я хотел бы хорошо подготовиться и добиться результата, если мне дадут шанс.

Недавно Минамино забил свой первый гол в АПЛ за «Ливерпуль».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 12:57
верим в тебя Такуми, дерзай. Трудись и должно получится, и смелее.. смелее!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:19
Японский Мимино хочет всех победить
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:42
Лучше сосредоточиться на АПЛ и Лиге Чемпионов.
beefs
beefs
сегодня в 09:37
хотеть не вредно...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:31
В этом сезоне всё непредсказуемо, даже Ливер может какой-нибудь трофейчик.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:05
Посмотрим что получится
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:05
Один хотябы возьмите!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:52
Очень правильно желание...
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