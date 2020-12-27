В «Сантосе» отрицают, что Месси побил рекорд Пеле. Клуб сделал заявление

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сегодня, 08:29

Пресс-служба «Сантоса» на официальном сайте опубликовала заявление, в котором опровергла тот факт, что форвард «Барселоны» побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за один клуб.

Месси в матче 15-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (3:0) забил свой 644-й гол за «Барсу» и превзошел достижение Пеле (643 гола за «Сантос»). Однако в «Сантосе» считают, что бразилец забил 1091 гол за клуб, если учесть все матчи.

«Пеле забил 1091 гол за „Сантос“. Как сообщает пресса, он забил 643 гола в официальных матчах, но 448 голов в товарищеских подверглись отрицанию, якобы они имеют меньшую ценность, чем другие.

448 голов, которые сегодня пытаются не учитывать, забивались в ворота основных клубов тех сезонов. Пеле забил по 9 мячей в ворота „Америки“ (Мексика) и „Коло-Коло“ (Чили), а также 8 голов „Интеру“, одному из главных европейских клубов 1960-х годов. Список велик: „Ривер Плейт“, „Бока Хуниорс“, „Расинг“, „Универсидад де Чили“, „Реал“, „Ювентус“, „Лацио“, „Наполи“, „Бенфика“ и „Андерлехт“. Сама „Барселона“, где играет Месси, также стала одной из жертв Пеле — 4 гола, забитые в 4 матчах.

Некоторые аналитики считают, что большинство из этих 448 голов, забитых в товарищеских матчах, пришлись на игры со слабыми соперниками, такими как небольшие или региональные команды. Однако эти матчи проводились в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.