В «Сантосе» отрицают, что Месси побил рекорд Пеле. Клуб сделал заявление

Пресс-служба «Сантоса» на официальном сайте опубликовала заявление, в котором опровергла тот факт, что форвард «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за один клуб.
Месси в матче 15-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (3:0) забил свой 644-й гол за «Барсу» и превзошел достижение Пеле (643 гола за «Сантос»). Однако в «Сантосе» считают, что бразилец забил 1091 гол за клуб, если учесть все матчи.
«Пеле забил 1091 гол за „Сантос“. Как сообщает пресса, он забил 643 гола в официальных матчах, но 448 голов в товарищеских подверглись отрицанию, якобы они имеют меньшую ценность, чем другие.
448 голов, которые сегодня пытаются не учитывать, забивались в ворота основных клубов тех сезонов. Пеле забил по 9 мячей в ворота „Америки“ (Мексика) и „Коло-Коло“ (Чили), а также 8 голов „Интеру“, одному из главных европейских клубов 1960-х годов. Список велик: „Ривер Плейт“, „Бока Хуниорс“, „Расинг“, „Универсидад де Чили“, „Реал“, „Ювентус“, „Лацио“, „Наполи“, „Бенфика“ и „Андерлехт“. Сама „Барселона“, где играет Месси, также стала одной из жертв Пеле — 4 гола, забитые в 4 матчах.
Некоторые аналитики считают, что большинство из этих 448 голов, забитых в товарищеских матчах, пришлись на игры со слабыми соперниками, такими как небольшие или региональные команды. Однако эти матчи проводились в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.
Нам нужно помнить, что клубы могли проводить только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций. Это одно из правил, которое ввела ФИФА, организатор мирового футбола. Субъективные признаки, такие как сила оппонентов, не идеальны для составления статистики. Гол в ворота „Эйбара“ статистически совпадает с голом в ворота „Валенсии“. Гол в ворота „Трансвааля“ (из Суринама) имеет такую же ценность, что и гол в ворота „Реала“», — говорится в заявлении «Сантоса».
И сравнивать товарники сборных нелепо,ибо они идут в рейтинг сборных для отбора на чм и че.
И сравнивать товарники сборных нелепо,ибо они идут в рейтинг сборных для отбора на чм и че.
Если не принимаешь общепринятые правила фиксации мячей - не играй в футбол. Но не надо пихать всем своих тараканов из головы
Если не принимаешь общепринятые правила фиксации мячей - не играй в футбол. Но не надо пихать всем своих тараканов из головы
(не видел - не знаю)
(не видел - не знаю)
Да и забил почти в два раза больше мячей ...
Да и забил почти в два раза больше мячей ...
___________
Ухахахахахах, красавцы Сантос!
Разложили по полочкам и обмокнули распиаренный "рекорд" Месси!
___________
Ухахахахахах, красавцы Сантос!
Разложили по полочкам и обмокнули распиаренный "рекорд" Месси!
Считаются только официальные матчи, сам Пеле признал и поздравил Месси
Считаются только официальные матчи, сам Пеле признал и поздравил Месси
Косвенно о силе бразильского футбола говорит тот факт, что Бразилия во времена Пеле 3 раза становилась чемпионом мира(1958, 1962, 1970)
Пеле провёл за сборную 92 матча, забил 77 голов, результативность 0,85 гола за игру, что круто.
У Неймара к примеру 0,62 гола за игру, у Месси 0,5 гола за игру, у Зубастика 0,65 гола за игру сборной.
В общем если брать за мерило выступления в сборной, то Пеле круче всех. И забивал много, и выигрывал титулы.
Косвенно о силе бразильского футбола говорит тот факт, что Бразилия во времена Пеле 3 раза становилась чемпионом мира(1958, 1962, 1970)
Пеле провёл за сборную 92 матча, забил 77 голов, результативность 0,85 гола за игру, что круто.
У Неймара к примеру 0,62 гола за игру, у Месси 0,5 гола за игру, у Зубастика 0,65 гола за игру сборной.
В общем если брать за мерило выступления в сборной, то Пеле круче всех. И забивал много, и выигрывал титулы.
Главный заказчик этого процесса сам аргентинец.
Главный заказчик этого процесса сам аргентинец.
Вон Барселона считает что они выиграли 3 кубка УЕФА (тогда кубок Ярморок) хотя УЕФА не признаёт этот турнир!
Сравнение конечно не совсем корректное но всё же три титула Барселоне засчитывать нельзя!
Так что Месси действительно забил больше всех голов за один клуб!
Вон Барселона считает что они выиграли 3 кубка УЕФА (тогда кубок Ярморок) хотя УЕФА не признаёт этот турнир!
Сравнение конечно не совсем корректное но всё же три титула Барселоне засчитывать нельзя!
Так что Месси действительно забил больше всех голов за один клуб!