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В «Сантосе» отрицают, что Месси побил рекорд Пеле. Клуб сделал заявление

сегодня, 08:29

Пресс-служба «Сантоса» на официальном сайте опубликовала заявление, в котором опровергла тот факт, что форвард «Барселоны» Лионель Месси побил рекорд легендарного бразильца Пеле по голам за один клуб.

Месси в матче 15-го тура Ла Лиги против «Вальядолида» (3:0) забил свой 644-й гол за «Барсу» и превзошел достижение Пеле (643 гола за «Сантос»). Однако в «Сантосе» считают, что бразилец забил 1091 гол за клуб, если учесть все матчи.

«Пеле забил 1091 гол за „Сантос“. Как сообщает пресса, он забил 643 гола в официальных матчах, но 448 голов в товарищеских подверглись отрицанию, якобы они имеют меньшую ценность, чем другие.

448 голов, которые сегодня пытаются не учитывать, забивались в ворота основных клубов тех сезонов. Пеле забил по 9 мячей в ворота „Америки“ (Мексика) и „Коло-Коло“ (Чили), а также 8 голов „Интеру“, одному из главных европейских клубов 1960-х годов. Список велик: „Ривер Плейт“, „Бока Хуниорс“, „Расинг“, „Универсидад де Чили“, „Реал“, „Ювентус“, „Лацио“, „Наполи“, „Бенфика“ и „Андерлехт“. Сама „Барселона“, где играет Месси, также стала одной из жертв Пеле — 4 гола, забитые в 4 матчах.

Некоторые аналитики считают, что большинство из этих 448 голов, забитых в товарищеских матчах, пришлись на игры со слабыми соперниками, такими как небольшие или региональные команды. Однако эти матчи проводились в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.

Нам нужно помнить, что клубы могли проводить только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций. Это одно из правил, которое ввела ФИФА, организатор мирового футбола. Субъективные признаки, такие как сила оппонентов, не идеальны для составления статистики. Гол в ворота „Эйбара“ статистически совпадает с голом в ворота „Валенсии“. Гол в ворота „Трансвааля“ (из Суринама) имеет такую же ценность, что и гол в ворота „Реала“», — говорится в заявлении «Сантоса».

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 13:19, ред.
так Месси у самого Инеста золотую мяча украл когда жил король футбол(но я Его королём не считаю мой король Диего в футбольном мире) хорошего статистике даже не было и + у Месси все хет-трики были забиты нижшем клубам Испании
Dremka
Dremka
сегодня в 13:06
Товарищаская предсезонка Химок и Урала или Кубок первого канала или какая там нибудь копа ля комедия не идёт в статистику игроков. Думаю аналогия здесь понятна.
И сравнивать товарники сборных нелепо,ибо они идут в рейтинг сборных для отбора на чм и че.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Per4ick (раскрыть)
сегодня в 12:57
Сброс или пас на три метра я не считаю голевой передачей, если уж зерна отделять. У Месси есть шикарные асисты
karnager
karnager ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 12:56
Чёрный юмор: «Трансвааль Парк в Москве»
Per4ick
Per4ick ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:54
говорить что у Пеле не было голевых передач, это как говорить что Месси правой играет как левой, ну серьезно самая знаменитая его передача была сделана ни где ни будь а в финале чемпионата мира 70 года, пешком отдавая передачу под пушечный удар Карлоса Альберто, а если учитывались и считалось как сейчас любой чих футболиста, то боюсь представить сколько примерно всего у него передач
Roger Young
Roger Young
сегодня в 12:42
Господи, какой стыд. Сантос позорит себя и натягивает сову на глобус

Если не принимаешь общепринятые правила фиксации мячей - не играй в футбол. Но не надо пихать всем своих тараканов из головы
Per4ick
Per4ick ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 12:41
тогда почему засчитывают голы в тов матчах сборников? нелогично как то со стороны фифа, хотя я понимаю почему ведь тогда Месси не будет лучшим бомбардиром сборной Аргентины)
Шатаут
Шатаут
сегодня в 12:35
Нищий Сантос из нищей Бразилии решил попиариться... Наверное, под елку уже нечего положить... Обратитесь к Пеле, может он вам в опущенную шляпу кинет что-нибудь.... Идиоты...
Брулин
Брулин
сегодня в 12:34
А зачем это Сантосу если Пеле сказал что Месси побиль его рекорд
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
сегодня в 12:23
У него их не было, он был чистым напом
LOpp
LOpp
сегодня в 12:17
Похоже в Бразилии уже начали отмечать новый год.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:17, ред.
Ой-ой) Тут обсуждение может развиться ещё шире - а голевые передачи Пеле не были великими?)
(не видел - не знаю)
Alex12357
Alex12357 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 12:15
Ваше сравнения ни в какие рамки -это тоже самое что сравнивать современную попсу с музыкой -шедеврами BEATLES,тогда был футбол намного интереснее современного ,футболисты играли ради интриги а не за деньги как сейчас -ощутите разницу!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
сегодня в 12:11
Да никакого унижения, только пруфы предоставили. Величие Месси в его голевых передачах, а не в голах эйбарам
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:07
Даже и речи не может быть... три раза держал Кубок над головой кто?
Да и забил почти в два раза больше мячей ...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:57
И здесь этот карлик сгномил.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ NGYRZ (раскрыть)
сегодня в 11:48
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 11:47, ред.
    Нам нужно помнить, что клубы могли проводить только товарищеские матчи с одобрения региональных и национальных федераций. Это одно из правил, которое ввела ФИФА, организатор мирового футбола. Субъективные признаки, такие как сила оппонентов, не идеален для составления статистики. Гол в ворота „Эйбара“ статистически совпадает с голом в ворота „Валенсии“. Гол в ворота „Трансвааля“ (из Суринама) имеет такую же ценность, что и гол в ворота „Реала“, — говорится в заявлении „Сантоса“.
    ___________


    Ухахахахахах, красавцы Сантос!

    Разложили по полочкам и обмокнули распиаренный "рекорд" Месси!
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    сегодня в 11:45
    Пеле конечно король и гораздо лучше Месси, но так унизительно цепляться за голы забитые "Трансваалю"... если бы Месси так же катали по всем странам, как и Пеле во время его рекламных компаний и он играл бы по 4 матча в неделю, иногда против всяких Дуделанжей и Гревенмaхерoв, то он бы забил больше)
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 11:41, ред.
    При Пеле футбол был уличным и нападающий легко забывали голы. А вот Марадону можно назвать королём футбола. При Марадону не каждый мог забывать голы
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 11:40
    Глупые люди Сантоса. Может они еще посчитают сколько Пеле забил на тренировках.
    Считаются только официальные матчи, сам Пеле признал и поздравил Месси
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 11:40
    Пеле был, есть и будет!!!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:32
    Вечная борьба Аргентины с Бразилией. Пеле король футбола и это точка . !!!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 11:25
    Сложный вопрос, кто же круче. Пеле не играл в современный футбол, не играл в Европе, проведя карьеру в Бразилии и США. Однако и сам по себе бразильский чемпионат был сильнее нынешнего, так как многие одаренные футболисты в Европу так же не уезжали.
    Косвенно о силе бразильского футбола говорит тот факт, что Бразилия во времена Пеле 3 раза становилась чемпионом мира(1958, 1962, 1970)
    Пеле провёл за сборную 92 матча, забил 77 голов, результативность 0,85 гола за игру, что круто.
    У Неймара к примеру 0,62 гола за игру, у Месси 0,5 гола за игру, у Зубастика 0,65 гола за игру сборной.
    В общем если брать за мерило выступления в сборной, то Пеле круче всех. И забивал много, и выигрывал титулы.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 11:23
    Из Месси пытаются сделать лучшего игрока всех времен.
    Главный заказчик этого процесса сам аргентинец.
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    сегодня в 11:22
    А вот Яшин если б играл сейчас то был бы на голову выше всех вратарей мира,учтите тогда не уделяли большое внимание защите в основном играли один в один и моментов было за матч с каждой стороны по 20-25,в среднем за матч было выходов один на один с вратарем 8 раз
    kella
    kella
    сегодня в 11:19
    Все голы надо пересмотреть и получить подтверждение ВАРа
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 11:18
    Вот тебе и упрек в адрес Лео) А мы то думали, что он реально превзошел достижение короля футбола! Но не тут то было:)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 11:17
    Нечего их сравнивать. Пеле - Король.
    eleven LC
    eleven LC
    сегодня в 11:14, ред.
    Я тоже бы не учитывал голы в товарищеских матчах,только официальные!
    Вон Барселона считает что они выиграли 3 кубка УЕФА (тогда кубок Ярморок) хотя УЕФА не признаёт этот турнир!
    Сравнение конечно не совсем корректное но всё же три титула Барселоне засчитывать нельзя!
    Так что Месси действительно забил больше всех голов за один клуб!
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