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Пулишич: «Я никогда не буду пытаться сравнивать себя с Азаром»

сегодня, 16:26

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич заявил, что польщен сравнениями с Эденом Азаром, однако уточнил, что никогда не будет пытаться сравнивать себя с ним.

Это огромный комплимент. Как я уже говорил, Азар был огромным игроком для этого клуба, и я никогда не буду пытаться сравнивать себя с ним.

Нет ни одного игрока, смотря на которого, я бы моделировал свою игру. Мне нравится перенимать много аспектов у разных игроков. Я многому научился у Азара, наблюдая за ним, и есть много таких игроков. Я стараюсь учиться каждый день.

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год, затем бельгиец перебрался в мадридский «Реал».

Недавно об игре Азара высказался другой футболист «Челси» Хаким Зиеш.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:28
Лишь бы столько травм не было.
beefs
beefs
сегодня в 16:28
и правильно делаешь...
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