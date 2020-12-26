Пулишич: «Я никогда не буду пытаться сравнивать себя с Азаром»

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сегодня, 16:26

Полузащитник «Челси» заявил, что польщен сравнениями с Эденом Азаром, однако уточнил, что никогда не будет пытаться сравнивать себя с ним.

Это огромный комплимент. Как я уже говорил, Азар был огромным игроком для этого клуба, и я никогда не буду пытаться сравнивать себя с ним. Нет ни одного игрока, смотря на которого, я бы моделировал свою игру. Мне нравится перенимать много аспектов у разных игроков. Я многому научился у Азара, наблюдая за ним, и есть много таких игроков. Я стараюсь учиться каждый день.

Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год, затем бельгиец перебрался в мадридский «Реал».

Недавно об игре Азара высказался другой футболист «Челси» Хаким Зиеш.