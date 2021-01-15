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Ингс сдал положительный тест на коронавирус сразу после игры с «Ливерпулем»

15 января 2021, 00:21
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс заразился коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль.

Форвард сдал положительный тест на коронавирус сразу после матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:0), где Ингс стал автором победного гола для своей команды. Хазенхюттль отметил, что нападающий, возможно, принимал участие в матче уже болея коронавирусом.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 января в 17:58
молодец Ингсгол забил и ещё ковид распространял и это АПЛ,что уже говорить о нас смертных.
DXTK
DXTK
15 января в 21:26, ред.
    1bear
    1bear
    15 января в 00:35
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