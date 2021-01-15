Ингс сдал положительный тест на коронавирус сразу после игры с «Ливерпулем»

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс заразился коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер «святых» Ральф Хазенхюттль.
Форвард сдал положительный тест на коронавирус сразу после матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:0), где Ингс стал автором победного гола для своей команды. Хазенхюттль отметил, что нападающий, возможно, принимал участие в матче уже болея коронавирусом.
PS зря хрюнтель так говорит, щас еще матч отменят и попросят ливерные его переиграть..... ну или святым технарь за то что зараженый играл на поле и три очка нмемецкому Батану отдадут.......... и ведь фа может так сделать ведь МЮ то уже обогнал портовых индюков
PS зря хрюнтель так говорит, щас еще матч отменят и попросят ливерные его переиграть..... ну или святым технарь за то что зараженый играл на поле и три очка нмемецкому Батану отдадут.......... и ведь фа может так сделать ведь МЮ то уже обогнал портовых индюков