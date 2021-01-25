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«Ливерпуль» планировал подписать Сократиса, но игрок выбрал «Олимпиакос»

25 января 2021, 11:27

«Ливерпуль» установил контакт с защитником Сократисом Папастатопулосом после его ухода из «Арсенала», сообщает The Athletic.

По информации источника, «красные» связались с 32-летним игроком, чтобы обсудить возможный переход на фоне проблем «Ливерпуля» с игроками защиты.

Однако отмечается, что Сократис, похоже, собирается присоединиться к «Олимпиакосу».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
25 января в 17:29
Как же странно и лениво выглядят попытки руководства Ливерпуля подписать защитника. Вот серьёзно в клубе с оборотом 500+ лимонов в год нет 10 лимонов чтобы купить хотя бы защитника ветерана, чтобы залатать дыру в защите на полгода?? Нет, лучше будем спрашивать у свободного Сократиса который уже захотел поехать на родину и спокойно доиграть карьеру в тёплой Греции...
Если новость правдивая, то выглядит просто как попытка руководства отчитаться перед фанатами "видите, мы пытались взять ЦЗ - просто не получилось"... =)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 января в 11:34
Грека домой потянуло...
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