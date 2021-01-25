«Ливерпуль» планировал подписать Сократиса, но игрок выбрал «Олимпиакос»

«Ливерпуль» установил контакт с защитником Сократисом Папастатопулосом после его ухода из «Арсенала», сообщает The Athletic.
По информации источника, «красные» связались с 32-летним игроком, чтобы обсудить возможный переход на фоне проблем «Ливерпуля» с игроками защиты.
Однако отмечается, что Сократис, похоже, собирается присоединиться к «Олимпиакосу».
Если новость правдивая, то выглядит просто как попытка руководства отчитаться перед фанатами "видите, мы пытались взять ЦЗ - просто не получилось"... =)
Если новость правдивая, то выглядит просто как попытка руководства отчитаться перед фанатами "видите, мы пытались взять ЦЗ - просто не получилось"... =)