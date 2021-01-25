«Ливерпуль» планировал подписать Сократиса, но игрок выбрал «Олимпиакос»

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25 января 2021, 11:27

«Ливерпуль» установил контакт с защитником после его ухода из «Арсенала», сообщает The Athletic.

По информации источника, «красные» связались с 32-летним игроком, чтобы обсудить возможный переход на фоне проблем «Ливерпуля» с игроками защиты.

Однако отмечается, что Сократис, похоже, собирается присоединиться к «Олимпиакосу».