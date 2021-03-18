Де Брюйне, Модрич, Канте и Киммих поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.
Список номинантов:
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 1 гол, точность передач — 82% в матче с «Боруссией» М (2:0);
Лука Модрич («Реал») – 1 голевой пас, точность передач — 94% в матче с «Аталантой» (3:1);
Нголо Канте («Челси») – точность передач — 88% в матче с «Атлетико» (2:0);
Йозуа Киммих («Бавария») – точность передач — 87% в матче с «Лацио» (2:1).
Если так зажжет на Евро несдобровать соперникам Франции!
Если так зажжет на Евро несдобровать соперникам Франции!