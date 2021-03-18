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Де Брюйне, Модрич, Канте и Киммих поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

18 марта 2021, 02:44

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов:

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 1 гол, точность передач — 82% в матче с «Боруссией» М (2:0);
Лука Модрич («Реал») – 1 голевой пас, точность передач — 94% в матче с «Аталантой» (3:1);
Нголо Канте («Челси») – точность передач — 88% в матче с «Атлетико» (2:0);
Йозуа Киммих («Бавария») – точность передач — 87% в матче с «Лацио» (2:1).

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David Young
David Young ответ Nazi (раскрыть)
19 марта в 10:50
Да, Канте сыграл великолепно.
Nazi
Nazi
19 марта в 10:49
То что творил Канте невообразимо, за полкоманды играл.

Если так зажжет на Евро несдобровать соперникам Франции!
sir_Alex
sir_Alex
18 марта в 13:08
Киммих.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 марта в 04:46
Достойные кандидаты.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
18 марта в 03:04
Модрич форева
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