Де Брюйне, Модрич, Канте и Киммих поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

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18 марта 2021, 02:44

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге чемпионов.

Список номинантов:

(«Манчестер Сити») – 1 гол, точность передач — 82% в матче с «Боруссией» М (2:0);

(«Реал») – 1 голевой пас, точность передач — 94% в матче с «Аталантой» (3:1);

(«Челси») – точность передач — 88% в матче с «Атлетико» (2:0);

(«Бавария») – точность передач — 87% в матче с «Лацио» (2:1).