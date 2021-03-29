«Манчестер Сити» установит статую в честь Агуэро у домашнего стадиона

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29 марта 2021, 22:58

«Манчестер Сити» установит статую в честь нападающего рядом с домашним стадионом клуба.

Сегодня аргентинский форвард объявил об уходе из клуба в конце сезона.

О решении касательно установки статуи сообщил президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак. Ранее клуб таким образом оценил Давида Сильву и Венсана Компани.

Также в академии «Ман Сити» будет установлена специальная мозаика в честь Агуэро.