ГлавнаяНовости

«Манчестер Сити» установит статую в честь Агуэро у домашнего стадиона

29 марта 2021, 22:58

«Манчестер Сити» установит статую в честь нападающего Серхио Агуэро рядом с домашним стадионом клуба.

Сегодня аргентинский форвард объявил об уходе из клуба в конце сезона.

О решении касательно установки статуи сообщил президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак. Ранее клуб таким образом оценил Давида Сильву и Венсана Компани.

Также в академии «Ман Сити» будет установлена специальная мозаика в честь Агуэро.

Все новости
Станция метро в Неаполе переименована в честь Марадоны
05 декабря 2020 Комментарии19
Возле стадиона «Аякса» установили памятник Кройфу
21 августа 2020 ФотоКомментарии5
Официально«Манчестер Сити» установит статую в честь Давида Сильвы
17 августа 2020 Комментарии9
Памятник Нетто будет установлен на «Открытие-Арене» до конца этого года
22 июля 2020 Комментарии1
Одну из улиц в Лидсе переименовали в честь Марсело Бьелсы
18 июля 2020 ФотоКомментарии6
Памятник Федору Черенкову будет открыт 28 июня
25 июня 2020 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
3ton
3ton
30 марта в 07:20
Заслужил
Легенда клуба
Сразу вспоминается его чемпионский гол .
Igo0rek
Igo0rek ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
30 марта в 02:11
Те для кого футбол ограничивается только Роналду и Месси, конечно не вспомнят.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ dimagas2 (раскрыть)
30 марта в 01:54
При том, что Агуэро 88 в Сити по сравнению с Месси в Барсе
dimagas2
dimagas2 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
30 марта в 00:30
Спроси у детей лет 13-14 они 90% не знают кто такие Пеле и Марадона,при чем тут 100 лет то вообще)))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
29 марта в 23:26
Как-то и не хорошо и не плохо, я пойму, если в Барселоне установят статую Месси, но кто вспомнит об Агуэро через 100 лет, если он при жизни ничем выдающимся пока не запомнился
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 23:00
Лучше бы продлили контракт, вместо статуи)
dimagas2
dimagas2
29 марта в 22:59, ред.
Есть за что.Стерлингу постаят в туалете унитаз именной)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100