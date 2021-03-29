«Манчестер Сити» установит статую в честь Агуэро у домашнего стадиона

«Манчестер Сити» установит статую в честь нападающего Серхио Агуэро рядом с домашним стадионом клуба.
Сегодня аргентинский форвард объявил об уходе из клуба в конце сезона.
О решении касательно установки статуи сообщил президент «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак. Ранее клуб таким образом оценил Давида Сильву и Венсана Компани.
Также в академии «Ман Сити» будет установлена специальная мозаика в честь Агуэро.
Легенда клуба
Сразу вспоминается его чемпионский гол .
Легенда клуба
Сразу вспоминается его чемпионский гол .