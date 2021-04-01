Хорватский журналист: «Уход Чорлуки — большая потеря для „Локомотива“»

Хорватский журналист Томислав Дасович поделился мнением о будущем защитника , объявившего об уходе из «Локомотива».

Предполагаю, что Чорлука хочет вернуться в Хорватию, потому что у него здесь семья, ребенок. Ему 35, поэтому не могу исключать того, что он завершит карьеру.

Для «Локомотива» это большая потеря. Ведран не просто исключительный футболист, но и харизматичный лидер, капитан, сильная личность. Он имеет большое влияние на своих партнеров по команде. Его очень сложно заменить кем-то и в сборной Хорватии. По моему мнению, Чорлука — лучший хорватский защитник за всю историю.

Если он уйдет из футбола, я пойму его решение. У Ведрана была длинная карьера. Она началась еще в 2004-м. Эти прекрасные 17 лет в футболе — приличная дистанция. Думаю, ему уже хватило футбола, но не исключаю что, он еще сезон поиграет в Хорватии.