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Липпи: «Каждый чувствует себя частью команды при Манчини»

01 апреля 2021, 11:01

Бывший главный тренер сборной Италии Марчело Липпи поздравил нынешнего наставника национальной команды Роберто Манчини с повторением его рекорда (25 матчей без поражений).

Цифры важны, но это не самое главное. Ключевое значение имеет развитие команды, которая может бороться за большие титулы.

Каждый чувствует себя частью команды при Манчини. Есть атакующий менталитет, но самое главное — это качество.

У нас с Манчини много общего, Роберто уже об этом говорил. Мы оба играли за «Сампдорию» много лет. Мы всегда хотим побеждать сплоченными командами, которые стремятся к успеху.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 апреля в 11:05
Так и должно быть...
dadrail
dadrail
01 апреля в 11:01
И это очень хорошо...
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