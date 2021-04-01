Дешам: «Не собираюсь оправдываться за игроков. Я очень требователен к ним»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал выездную победу над Боснией и Герцеговиной (1:0) в отборочном матче ЧМ -2022.

В первом тайме мы не показали ту игру, на которую способны. Во втором тайме было попроще, но совсем легко не было.

Все матчи сложные. Сегодня я наблюдал в нашей игре некоторые вещи, которых не видел уже давно, хоть главной задачей и было добыть победу.

В воскресенье [в матче с Казахстаном] я предоставил отдых многим игрокам, но нам всё равно потребовалось много времени, чтобы начать играть сегодня. Я не собираюсь оправдываться за своих футболистов, потому что я очень требователен к ним.

Было очень важно победить здесь, потому что в начале сентября мы сыграем с тремя нашими прямыми конкурентами за выход из группы. Для нас было важно уехать отсюда с семью очками после трёх матчей.