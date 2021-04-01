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Дешам: «Не собираюсь оправдываться за игроков. Я очень требователен к ним»

01 апреля 2021, 07:56
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина0 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выездную победу над Боснией и Герцеговиной (1:0) в отборочном матче ЧМ-2022.

В первом тайме мы не показали ту игру, на которую способны. Во втором тайме было попроще, но совсем легко не было.

Все матчи сложные. Сегодня я наблюдал в нашей игре некоторые вещи, которых не видел уже давно, хоть главной задачей и было добыть победу.

В воскресенье [в матче с Казахстаном] я предоставил отдых многим игрокам, но нам всё равно потребовалось много времени, чтобы начать играть сегодня. Я не собираюсь оправдываться за своих футболистов, потому что я очень требователен к ним.

Было очень важно победить здесь, потому что в начале сентября мы сыграем с тремя нашими прямыми конкурентами за выход из группы. Для нас было важно уехать отсюда с семью очками после трёх матчей.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
01 апреля в 08:54
Играть на пределе сложно.
КЭТиК
КЭТиК
01 апреля в 08:47
Конкуренты выступили ещё хуже.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 апреля в 08:39
Проблемы в этих весенних играх возникли у большинства фаворитов. Причины разные. Это и отсутствие зрителей , и очень напряженный сезон, и плотный график игр . Многие фавориты вообще потеряли незапланированные очки. Так что весна оказалась богатой на сюрпризы. Ждем продолжения. Борьба за выход на ЧМ22 идет очень увлекательная. Надеюсь, сюрпризы еще будут.
Всем здоровья.
shlomo
shlomo
01 апреля в 08:06
Скромно, но три очка есть....
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