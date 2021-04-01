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Рамос: «Вопрос о моём будущем в „Реале“ сейчас не так важен»

01 апреля 2021, 09:33

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал о своем самочувствии после восстановления от травмы, а также ответил на вопрос о своем будущем в мадридском клубе.

Прекрасно себя чувствую. Понемногу я набираю форму после серьезной травмы колена.

Касательно своего будущего я уже высказывался ясно, когда говорил в прошлый раз. Сейчас для меня главное вернуться к своей команде, которая через неделю сыграет в чемпионате. Надеюсь, мы покажем хорошие матчи и добьемся результата для болельщиков, надеемся показать свой уровень.

Мое внимание сейчас только на игре, хочу показать свою лучшую версию. Вопрос о моем будущем сейчас не так важен. У меня нет новостей, но когда они появятся, я первым расскажу об этом.

Ранее о ситуации Серхио в «Реале» высказался его отец.

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Все комментарии
Накир
Накир
01 апреля в 10:59
Пусть все у тебя получится...
Vave666
Vave666
01 апреля в 09:59
Профик!
mihaluch
mihaluch
01 апреля в 09:55
Важно играть сейчас а что в будущем его не волнует.
sv_1969
sv_1969
01 апреля в 09:49
Лукавит Серёга
shlomo
shlomo
01 апреля в 09:43
Удачи тебе капитан!
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