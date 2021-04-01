Рамос: «Вопрос о моём будущем в „Реале“ сейчас не так важен»

Защитник и капитан «Реала» рассказал о своем самочувствии после восстановления от травмы, а также ответил на вопрос о своем будущем в мадридском клубе.

Прекрасно себя чувствую. Понемногу я набираю форму после серьезной травмы колена.

Касательно своего будущего я уже высказывался ясно, когда говорил в прошлый раз. Сейчас для меня главное вернуться к своей команде, которая через неделю сыграет в чемпионате. Надеюсь, мы покажем хорошие матчи и добьемся результата для болельщиков, надеемся показать свой уровень.

Мое внимание сейчас только на игре, хочу показать свою лучшую версию. Вопрос о моем будущем сейчас не так важен. У меня нет новостей, но когда они появятся, я первым расскажу об этом.