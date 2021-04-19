Почеттино хочет заполучить Сержа Орье в ПСЖ

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19 апреля 2021, 15:55

рассчитывает на воссоединение с в «Пари Сен-Жермен», сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.

Аргентинский специалист тренировал ивуарийского полузащитника в «Тоттенхэме» до того, как был уволен в ноябре 2019 года. По информации источника, Почеттино хочет видеть Орье в своей команде.

«Шпоры» подписали Орье именно из ПСЖ в 2017 году. Отмечается, что французский клуб может предпринять шаги к его возвращению этим летом.