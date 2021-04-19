ГлавнаяНовости

Почеттино хочет заполучить Сержа Орье в ПСЖ

19 апреля 2021, 15:55

Маурисио Почеттино рассчитывает на воссоединение с Сержем Орье в «Пари Сен-Жермен», сообщает Goal со ссылкой на Le Parisien.

Аргентинский специалист тренировал ивуарийского полузащитника в «Тоттенхэме» до того, как был уволен в ноябре 2019 года. По информации источника, Почеттино хочет видеть Орье в своей команде.

«Шпоры» подписали Орье именно из ПСЖ в 2017 году. Отмечается, что французский клуб может предпринять шаги к его возвращению этим летом.

Ранее появлялась информация, что ПСЖ хочет бесплатно подписать Чалханоглу.

Все новости
Слухи«Интер» нацелился на подписание голкипера «Удинезе» Муссо
Вчера, 19:08 Комментарии5
Слухи«Эвертон» хочет подписать Коутиньо
Вчера, 08:45 Комментарии9
Слухи«Лестер» претендует на Торгана Азара
Вчера, 08:36 Комментарии5
Слухи«Тоттенхэм» интересуется опорником «Селтика» и защитником «Фулхэма»
Вчера, 07:20 Комментарии4
Слухи«Реал» не продаст Эдегора. Зидан рассчитывает на игрока
27 апреля Комментарии3
СлухиКуман заинтересован в трансфере де Лигта в «Барселону»
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nazi
Nazi
19 апреля в 17:21
Только не этого осла-тугодума. Играл уже, в атаке абсолютный ноль, на карточки нарывается, хамло еще то, еще хаял тренера и одноклубников. Зачем???
David Young
David Young
19 апреля в 16:28
Серж Орье и Пари Сен-Жермен от этого выиграют, как и лично Маурисио Почеттино.
drug01
drug01
19 апреля в 16:11
Желаем удачи вперёд
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100