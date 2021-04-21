ГлавнаяНовости

Хвича пропустит несколько недель из-за травмы

21 апреля 2021, 13:46

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия пропустит несколько недель из-за повреждения мышц левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Футболист получил травму в матче 26-го тура РПЛ против «Урала».

Все новости
СлухиГоловин заразился коронавирусом
27 апреля Комментарии12
ОфициальноТренерский штаб и игроки «Ростова» привились от коронавируса
27 апреля ФотоКомментарии3
Маслов пропустит матч «Спартак» — ЦСКА из-за воспаления мышц бедра
25 апреля Комментарии9
Василий Уткин заразился коронавирусом
25 апреля Комментарии14
Футболисты «Урала» пройдут вакцинацию после окончания сезона РПЛ
24 апреля Комментарии6
Слуцкий рассказал, есть ли у Хвичи шанс восстановиться до конца сезона
24 апреля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 15:02
Хвиче здоровья и скорейщего выздоровления.
berda2003
berda2003
21 апреля в 14:50
так он без фамилии и уйдёт из нашей памяти...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 14:30
Рубин потерял ключевого бойца. Трудно без Хвичи придется Рубину., ведь основная масса креатива идет именно от Хвичи. Его потеря может сказаться на результатах команды. Посмотрим как команда проведет остаток сезона, ведь у Рубина появился реальный шанс побороться за места в ЕК.
Хвиче скорейшего восстановления, Рубину удачи.
Всем здоровья.
ОПС
ОПС
21 апреля в 13:47
Травма всегда плохо. Здоровья!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100