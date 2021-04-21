Хвича пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник «Рубина» пропустит несколько недель из-за повреждения мышц левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Футболист получил травму в матче 26-го тура РПЛ против «Урала».

Восстановление Хвичи займет несколько недель



Во время матча против «Урала» полузащитник получил повреждение и был заменен. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займёт несколько недель.



Желаем здоровья и скорейшего возвращения! pic.twitter.com/NOWL5JlfBZ