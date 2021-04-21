Хвича пропустит несколько недель из-за травмы

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия пропустит несколько недель из-за повреждения мышц левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
Футболист получил травму в матче 26-го тура РПЛ против «Урала».
Восстановление Хвичи займет несколько недель— «Рубин» Казань (@fcrk) April 21, 2021
Во время матча против «Урала» полузащитник получил повреждение и был заменен. У Хвичи диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг. Восстановление займёт несколько недель.
Желаем здоровья и скорейшего возвращения! pic.twitter.com/NOWL5JlfBZ
Хвиче скорейшего восстановления, Рубину удачи.
Всем здоровья.
Хвиче скорейшего восстановления, Рубину удачи.
Всем здоровья.