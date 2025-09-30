«Наполи» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Наполи» – «Спортинг», который состоится 1 октября 2025 года.
«Наполи»
Чемпион Италии в последних матчах начал допускать поражения, что не очень радует болельщиков и руководство. «Наполи» остается лидером, но теперь с ним по очам сравнялся «Милан». В Лиге чемпионов неаполитанцы также остались без очков и теперь стремятся исправить ситуацию. В игре с чемпионом Португалии хозяева имеют отличные шансы на победу и сделают все, чтобы набрать три очка.
28 сентября «Наполи» на выезде проиграл «Милану» (1:2), а 22 числа команда смогла переиграть новичка «Пизу» (3:2).
«Спортинг»
«Спортинг» уверенно провел матч первого тура Лиги чемпионов, но при всем уважении к «Кайрату», с относительно легким соперником. Теперь «лиссабонским львам» придется встретиться с серьезным сопротивлением в лице «Наполи», и букмекеры гостям шансов на успех дают не очень много. Даже если португальский клуб сможет добиться ничьей, это будет уже хороший результат.
27 сентября «Спортинг» на выезде обыграл в чемпионате «Эшторил» (1:0), а 22 числа крупно одолел «Морейренси» (3:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Наполи» – 1.85
- Ничья – 3.65
- Победит «Спортинг» – 4.3
Статистика
- «Наполи» одержал пять домашних побед подряд во всех турнирах
- «Спортинг» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что матч будет максимально напряженный и с большим количеством моментов, но немного удачливее окажется «Наполи».