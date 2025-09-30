«Наполи» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759239288

сегодня, 16:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Наполи» – «Спортинг», который состоится 1 октября 2025 года.

«Наполи»

Чемпион Италии в последних матчах начал допускать поражения, что не очень радует болельщиков и руководство. «Наполи» остается лидером, но теперь с ним по очам сравнялся «Милан». В Лиге чемпионов неаполитанцы также остались без очков и теперь стремятся исправить ситуацию. В игре с чемпионом Португалии хозяева имеют отличные шансы на победу и сделают все, чтобы набрать три очка.

28 сентября «Наполи» на выезде проиграл «Милану» (1:2), а 22 числа команда смогла переиграть новичка «Пизу» (3:2).

«Спортинг»

«Спортинг» уверенно провел матч первого тура Лиги чемпионов, но при всем уважении к «Кайрату», с относительно легким соперником. Теперь «лиссабонским львам» придется встретиться с серьезным сопротивлением в лице «Наполи», и букмекеры гостям шансов на успех дают не очень много. Даже если португальский клуб сможет добиться ничьей, это будет уже хороший результат.

27 сентября «Спортинг» на выезде обыграл в чемпионате «Эшторил» (1:0), а 22 числа крупно одолел «Морейренси» (3:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Наполи» – 1.85

Ничья – 3.65

Победит «Спортинг» – 4.3

Статистика

«Наполи» одержал пять домашних побед подряд во всех турнирах

«Спортинг» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Наполи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что матч будет максимально напряженный и с большим количеством моментов, но немного удачливее окажется «Наполи».