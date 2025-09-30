«Болонья» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759242634

сегодня, 17:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Болонья» – «Фрайбург», который состоится 2 октября 2025 года.

«Болонья»

Обладатель кубка Италии в первом туре Лиги Европы не смог набрать очки, ведь играл против четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Теперь «Болонья» на своем поле принимает «Фрайбург» и постарается найти подход к ворота более успешного на данный момент соперника из Германии. Хозяев устроит только победа, которую они намерены добыть, несмотря на сложность этой задачи.

28 сентября «Болонья» сыграла вничью с «Лечче» (2:2), а 25 числа команда уступила на выезде в Лиге Европы (0:1).

«Фрайбург»

«Фрайбург» чувствует себя уверенно в последних поединках, а первый тур Лиги Европы команда выиграла на своем поле. Коллектив ждет очень сложный выезд в Италию, где придется много бороться за мяч и перекрывать свои зоны, не давая быстрым атакующим игрокам «Болоньи» проводить молниеносные атаки. Любой результат, кроме поражения наверняка устроит гостей, которые в случае победы и вовсе попадут в группу лидеров.

28 сентября «Фрайбург» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а 24 числа в Лиге Европы оказался сильнее «Базеля» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Болонья» – 1.97

Ничья – 3.55

Победит «Фрайбург» – 3.8

Статистика

«Фрайбург» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Шесть из семи последних домашних матчей «Болоньи» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Команды никогда ранее не встречались в официальных поединках

Прогноз

Поставить на победу «Болоньи», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.97. Предполагаем, что «Болонья» сможет на своем стадионе набрать три очка, обыграв «Фрайбург» в 1-2 мяча.