Канте, Бензема, Де Брюйне и Ди Мария поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

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29 апреля 2021, 01:45

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Список номинантов:

(«Челси») – 6 успешных обводок, точность передач — 86% в матче с «Реалом» (1:1);

(«Реал») – 1 гол, точность передач — 82% в матче с «Челси» (1:1).

(«Манчестер Сити») – 1 гол, точность передач — 80% в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:1);

(«Пари Сен-Жермен») – 1 голевой пас, 5 успешных обводок, точность передач — 81% в матче с «Манчестер Сити» (1:2).