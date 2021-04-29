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Канте, Бензема, Де Брюйне и Ди Мария поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

29 апреля 2021, 01:45

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Список номинантов:

Нголо Канте («Челси») – 6 успешных обводок, точность передач — 86% в матче с «Реалом» (1:1);
Карим Бензема («Реал») – 1 гол, точность передач — 82% в матче с «Челси» (1:1).
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 1 гол, точность передач — 80% в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:1);
Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен») – 1 голевой пас, 5 успешных обводок, точность передач — 81% в матче с «Манчестер Сити» (1:2).

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID
29 апреля в 10:14
Де Брюйне по большему счету как го... в этой игре смотрелся, болтался просто так по полю. Если бы не его случайный гол, то полностью бы проваленный матч был.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 07:01
Бензема в этом списке выглядит предпочтительнее.
ABir
ABir
29 апреля в 07:00
Отдаю свой голос за Бензема, дал возможность Реалу остаться в гонке
VAN ARM
VAN ARM
29 апреля в 05:22
пусть будет реал))
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 05:22
Ди Мария по определению не может быть лучшим.
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