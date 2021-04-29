Канте, Бензема, Де Брюйне и Ди Мария поспорят за звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Список номинантов:
Нголо Канте («Челси») – 6 успешных обводок, точность передач — 86% в матче с «Реалом» (1:1);
Карим Бензема («Реал») – 1 гол, точность передач — 82% в матче с «Челси» (1:1).
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 1 гол, точность передач — 80% в матче с «Пари Сен-Жермен» (2:1);
Анхель Ди Мария («Пари Сен-Жермен») – 1 голевой пас, 5 успешных обводок, точность передач — 81% в матче с «Манчестер Сити» (1:2).