Президент ПСЖ призвал «Барселону» оставить идею подписания Неймара

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05 мая 2021, 23:34

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отправил в «Барселону» письмо, в котором попросил каталонский клуб забыть об идее подписания нападающего парижан Неймара, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, несмотря на это письмо от Аль-Хелаифи, представители «Барсы» продолжают наблюдать за ситуацией Неймара и не собираются закрывать вопрос о его возможном трансфере.

Контракт бразильца с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Не так давно Аль-Хелаифи заявлял, что Неймар и Килиан Мбаппе останутся в парижском клубе навсегда.