Президент ПСЖ призвал «Барселону» оставить идею подписания Неймара

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отправил в «Барселону» письмо, в котором попросил каталонский клуб забыть об идее подписания нападающего парижан Неймара, сообщает Catalunya Radio.
По информации источника, несмотря на это письмо от Аль-Хелаифи, представители «Барсы» продолжают наблюдать за ситуацией Неймара и не собираются закрывать вопрос о его возможном трансфере.
Контракт бразильца с ПСЖ действует до лета 2022 года.
Не так давно Аль-Хелаифи заявлял, что Неймар и Килиан Мбаппе останутся в парижском клубе навсегда.
Но эти слухи держат в тонусе ПСЖ.
Но эти слухи держат в тонусе ПСЖ.