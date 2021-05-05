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Президент ПСЖ призвал «Барселону» оставить идею подписания Неймара

05 мая 2021, 23:34

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отправил в «Барселону» письмо, в котором попросил каталонский клуб забыть об идее подписания нападающего парижан Неймара, сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, несмотря на это письмо от Аль-Хелаифи, представители «Барсы» продолжают наблюдать за ситуацией Неймара и не собираются закрывать вопрос о его возможном трансфере.

Контракт бразильца с ПСЖ действует до лета 2022 года.

Не так давно Аль-Хелаифи заявлял, что Неймар и Килиан Мбаппе останутся в парижском клубе навсегда.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
06 мая в 11:14
Неймар не нужен. Он старый, дорогой и уже не такой полезный как был раньше. Его время ушло, не нужно было уходить из Барсы.
barcamilan
barcamilan
06 мая в 08:59
тут я за нассером, барса, нафик тебе этот петух
112910415
112910415
06 мая в 06:37
но интрига будет жить !
Alhunah
Alhunah
06 мая в 00:43
та он никакущий, пускай в недобарселоне сидит
Василий 50
Василий 50
06 мая в 00:37
Неймару не нужна "Барселона".
Но эти слухи держат в тонусе ПСЖ.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
06 мая в 00:13
Трансфер Неймару и халявный деньги Шейхов разрушил мировой футбол !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 мая в 00:01
Неймар уже не тот!
Alex12357
Alex12357 ответ drug01 (раскрыть)
06 мая в 00:00
Во всяком случае,он свою заплату получит ,а вот таким как вы такие бабки даже во сне не приснятся,так что облизывайте тотализаторы!
drug01
drug01
05 мая в 23:39
Кому он нужен теперь...
sv_1969
sv_1969
05 мая в 23:35
Они их в рабство взяли что ли))
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