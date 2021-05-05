Моуриньо определился с первой трансферной целью в «Роме»

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05 мая 2021, 21:34

Новый главный тренер «Ромы» хотел бы видеть полузащитника «Реала» Иско в римском клубе, сообщает Football Italia со ссылкой на испанские СМИ .

По информации источника, сумма трансфера 29-летнего хавбека может составить 30 миллионов евро.

Отмечается, что «Севилья» тоже заинтересована в трансфере, но их предложение в 15 миллионов евро может не устроить «Реал».

Контракт Иско с «Реалом» действует до июня 2022 года. В этом сезоне он провел за клуб 27 матчей и отдал две результативные передачи.

Моуриньо начнет работу с «Ромой» по окончании текущего сезона.