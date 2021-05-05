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Моуриньо определился с первой трансферной целью в «Роме»

05 мая 2021, 21:34

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хотел бы видеть полузащитника «Реала» Иско в римском клубе, сообщает Football Italia со ссылкой на испанские СМИ.

По информации источника, сумма трансфера 29-летнего хавбека может составить 30 миллионов евро.

Отмечается, что «Севилья» тоже заинтересована в трансфере, но их предложение в 15 миллионов евро может не устроить «Реал».

Контракт Иско с «Реалом» действует до июня 2022 года. В этом сезоне он провел за клуб 27 матчей и отдал две результативные передачи.

Моуриньо начнет работу с «Ромой» по окончании текущего сезона.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ benderivan (раскрыть)
06 мая в 19:34
до понижения в классе)))))))
benderivan
benderivan ответ VAN ARM (раскрыть)
06 мая в 10:53
утопит куда? взглянуть на таблицу серии а слабо? рома даже в ЛЕ не попадает.
benderivan
benderivan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 мая в 10:52
а ты познакомился с составом ромы?
benderivan
benderivan ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
06 мая в 10:51
Это какой-то троллинг или что? Реал с Жозе побил все рекорды ла лиги за сезон, потом с челси выиграл апл, в мю выиграл 3 трофея и вывел команду в ЛЧ после нескольких сезонов, когда клуб в середине таблице был. Вы нормальные? Это топ тренер, самый, что ни на есть топовый топ.
112910415
112910415
06 мая в 07:43
бывший великий тренер скромничать не привык
STVA 1
STVA 1
05 мая в 23:32
Всех не нужных Реалу перетянет в Рому! По ходу на двоих с Перцем мутят))
Bom Bom
Bom Bom
05 мая в 23:01
Пс, Маур, Рэмзи не хочешь? Со скидкой хорошей ;)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
05 мая в 22:43
Пришел до конца убить клуб. Пора осознать что у Моуриньо осталось только имя, он не топ тренер уже. После Интера его только увольняют
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 мая в 22:29
Не успел прийти, уже доить начал. Даже не познакомившись с составом Ромы.
Сразу же сказал, что не завидую Роме. Там ещё и Бэйл на очереди...
Ironigor
Ironigor
05 мая в 21:59
А его что не спросили??? Иско туда точно не пойдёт !!!
Karkaz
Karkaz
05 мая в 21:54
Да не давайте ему на трансферы, пусть с теми кто есть физкульт зарядки проводит, лучше на неустойку собирайте)
VAN ARM
VAN ARM
05 мая в 21:41
жаль рому))) утопит)))
particular
particular
05 мая в 21:41, ред.
Моур прицеливается и почти не приценивается 😉 Расплачиваться-то не ему...
jobss
jobss ответ Дима Логинов (раскрыть)
05 мая в 21:39
.
dimagas2
dimagas2
05 мая в 21:38
Так себе цель,но и Рома далеко не мега-клуб.
Дима Логинов
Дима Логинов
05 мая в 21:37
Все команды мира сейчас только за Заболотным охотятся. Видимо, Рома понимает, что он ей не по зубам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 мая в 21:37
Иско врятли захочет в Рому
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