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«Реал» снова предпримет попытку подписать Фабиана Руиса

05 мая 2021, 15:52

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис всё ещё входит в сферу интересов «Реала».

Как сообщается, футболист отклонил предложение о продлении контракта с неаполитанским клубом. Текущее соглашение испанца действует до лета 2023 года.

В услугах полузащитника заинтересован «Реал», который пытался осуществить трансфер Руиса прошлым летом. Так как игрок отказался от продления контракта, «Наполи» будет готов выслушать предложения по Руису, однако неаполитанский клуб хочет выручить с продажи футболиста не менее 50 млн евро.

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Rheinfall
Rheinfall
05 мая в 16:11
Де Лаурентис не упустит возможность заработать на продаже
ДСА
ДСА
05 мая в 16:05
Стоит немножко подождать.
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