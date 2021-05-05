«Реал» снова предпримет попытку подписать Фабиана Руиса

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05 мая 2021, 15:52

Полузащитник «Наполи» всё ещё входит в сферу интересов «Реала».

Как сообщается, футболист отклонил предложение о продлении контракта с неаполитанским клубом. Текущее соглашение испанца действует до лета 2023 года.

В услугах полузащитника заинтересован «Реал», который пытался осуществить трансфер Руиса прошлым летом. Так как игрок отказался от продления контракта, «Наполи» будет готов выслушать предложения по Руису, однако неаполитанский клуб хочет выручить с продажи футболиста не менее 50 млн евро.