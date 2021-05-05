«Реал» снова предпримет попытку подписать Фабиана Руиса

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис всё ещё входит в сферу интересов «Реала».
Как сообщается, футболист отклонил предложение о продлении контракта с неаполитанским клубом. Текущее соглашение испанца действует до лета 2023 года.
В услугах полузащитника заинтересован «Реал», который пытался осуществить трансфер Руиса прошлым летом. Так как игрок отказался от продления контракта, «Наполи» будет готов выслушать предложения по Руису, однако неаполитанский клуб хочет выручить с продажи футболиста не менее 50 млн евро.