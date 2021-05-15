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Неймара обвиняют в организации вооруженного нападения

15 мая 2021, 10:32

Помощник государственного депутата Бразилии Агрипино Магальяйнс направил иск в суд Сан-Паулу. Политик обвинил форварда ПСЖ Неймара в организации вооруженного нападения на него.

Ранее Магальяйнс выпустил серию репортажей о предполагаемых практиках гомофобии со стороны Неймара. Политик также сообщил, что адвокат Неймара угрожал ему убийством

Истец через суд требует 1 млн бразильских реалов (примерно € 156 тыс.) за моральный ущерб.

Накануне рулевой Маурисио Почеттино назвал Неймара очень скромным человеком.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
15 мая в 18:57
Эта Агриппина Мезальянс походу еще та гомоштучка.
Союзник противников
Союзник противников
15 мая в 14:31
Гламурный бандит-миллионер.
berda2003
berda2003
15 мая в 14:04
в нападении неймар изображал убитого, перед этим долго перекатывался изображая предсмертные конвульсии...
dzvinka
dzvinka
15 мая в 13:16
дон петушоне заганяет в угол петушонов у себя на родине)))
1-я конная
1-я конная
15 мая в 12:58
Во - потенциальный трансфер с Спартак нарисовался
sv_1969
sv_1969
15 мая в 12:53
Неймар чел без мозгов... По ходу деньги ему башню снесли.. Одно только как ведёт себя на поле об этом говорит.
particular
particular
15 мая в 11:25, ред.
Дело помощника - бумагу в принтер вОвремя вставлять и заниматься администрированием деятельности своего депутата, а не статейки строчить и вникать в проблемы гомофобии...
jobss
jobss ответ Hamman (раскрыть)
15 мая в 10:57
.
Бубнин
Бубнин
15 мая в 10:54
В суде красиво нырнет несколько раз и судья снимет все обвинения.
Hamman
Hamman
15 мая в 10:54, ред.
Это вам не хухры мухры
Tostao
Tostao ответ Alex12357 (раскрыть)
15 мая в 10:52
С каких это пор meaihora стал российским СМИ?
Видимо ненависть к России застит глаза, из всякой х... и высасываешь пасквили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Caniggia (раскрыть)
15 мая в 10:44
Ага, один клоун обвинил другого в бандитизме ;) да еще иск выкатил.
У Неймара такой мелочи может и не найтись в кармане. В долги придется залезать...
Alex12357
Alex12357
15 мая в 10:43
Как Российским СМИ давит жабу фамилия НЕЙМАР-нет в России футболистов такого уровня ,да и не будет,а Неймар не настолько глуп /как Российские СМИ/чтобы связываться с о всякого рода ерундой ,пора уже переключаться на новые фамилии,как это делается в Биатлоне,Ф-1 и так далее.
STVA 1
STVA 1
15 мая в 10:42
Скромный паренёк Неймар, чуть не грохнул депутата)))
Ржачно)
Ozabot
Ozabot
15 мая в 10:41
Чего только люди не придумают ради популярности.
Caniggia
Caniggia
15 мая в 10:38
Политик этот, конечно, редкостный клоун! Но всё равно спасибо, теперь хоть можно поржать! Ведь круто звучит - главарь преступной группировки, террорист Усама Бен Неймар!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
15 мая в 10:34
Кажется вечеринки Неймара перешли черты(рофл)
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