Неймара обвиняют в организации вооруженного нападения

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15 мая 2021, 10:32

Помощник государственного депутата Бразилии Агрипино Магальяйнс направил иск в суд Сан-Паулу. Политик обвинил форварда ПСЖ Неймара в организации вооруженного нападения на него.

Ранее Магальяйнс выпустил серию репортажей о предполагаемых практиках гомофобии со стороны Неймара. Политик также сообщил, что адвокат Неймара угрожал ему убийством

Истец через суд требует 1 млн бразильских реалов (примерно € 156 тыс.) за моральный ущерб.

Накануне рулевой Маурисио Почеттино назвал Неймара очень скромным человеком.