Появилось видео нападения на директора «Спартака» Фетисова

В Сети появилось видео нападения на директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.
Вчера стало известно, что Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
В Сети появилось видео нападения на директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.
Вчера стало известно, что Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Фетисов вступился за другого постояльца бара, за что был избит агрессором.
И длинный язык здесь не при чём!
Фетисов вступился за другого постояльца бара, за что был избит агрессором.
И длинный язык здесь не при чём!