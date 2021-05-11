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Появилось видео нападения на директора «Спартака» Фетисова

11 мая 2021, 12:06

В Сети появилось видео нападения на директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

Вчера стало известно, что Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

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Ванечка
Ванечка
11 мая в 13:58
Вдруг откуда не возьмись.....появилось..... видео
makkie
makkie ответ BDA8181 (раскрыть)
11 мая в 13:33
Ты бы вначале в суть конфликта вник, а потом что-то писал.
Фетисов вступился за другого постояльца бара, за что был избит агрессором.
И длинный язык здесь не при чём!
BDA8181
BDA8181
11 мая в 13:12
За базар свои видимо ответил)) язык то длинный, не научили в детстве общаться))
Андрей Ав
Андрей Ав
11 мая в 12:56
А можно ещё меньше?))
Ironigor
Ironigor
11 мая в 12:38
Пусть разбирается следствие.
за
за
11 мая в 12:35
Ничего непонятно: кто, где, почему...
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