Появилось видео нападения на директора «Спартака» Фетисова

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11 мая 2021, 12:06

В Сети появилось видео нападения на директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

Вчера стало известно, что Фетисов был доставлен в больницу после избиения. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.