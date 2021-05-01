Тренера «Сочи» обокрали в отеле

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01 мая 2021, 12:18

Тренера «Сочи» Радика Ямлиханова обокрали, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Специалист сообщил в полицию, что неизвестные пробрались в его номер в отеле и вынесли из сейфа около 300 тыс. рублей в иностранной валюте.

По словам Ямлиханова, пропажу денег он обнаружил вечером 25 апреля. Когда мужчина пришел в номер и открыл сейф, там не хватало 2000 долларов и 2000 евро. При этом преступники оставили на месте российские рубли (а там их было больше 1 млн), которые лежали в том же сейфе.

Полиция уже начала проверку, но установить личности преступников пока не удалось.

Недавно аналогичное ограбление случилось в доме главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти.