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Тренера «Сочи» обокрали в отеле

01 мая 2021, 12:18

Тренера «Сочи» Радика Ямлиханова обокрали, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Специалист сообщил в полицию, что неизвестные пробрались в его номер в отеле и вынесли из сейфа около 300 тыс. рублей в иностранной валюте.

По словам Ямлиханова, пропажу денег он обнаружил вечером 25 апреля. Когда мужчина пришел в номер и открыл сейф, там не хватало 2000 долларов и 2000 евро. При этом преступники оставили на месте российские рубли (а там их было больше 1 млн), которые лежали в том же сейфе.

Полиция уже начала проверку, но установить личности преступников пока не удалось.

Недавно аналогичное ограбление случилось в доме главного тренера «Эвертона» Карло Анчелотти.

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Все комментарии
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Байкал-38 (раскрыть)
01 мая в 16:17
Я понятия не имею откуда он. Вполне допускаю, что человек с фамилией и именем Радик Ямлиханов уроженец Краснодарского края.
Байкал-38
Байкал-38 ответ 1_DEIVID (раскрыть)
01 мая в 14:21
Удивлён вашим вопросом. Это обычная практика среди тренеров, спортсменов жить в отелях когда они находятся в другой стране. Особенно когда они без семьи. Это очень удобно и менее затратно. А в бытовом плане одни плюсы не надо заморачиваться на уборку и готовку еды.
Сварожич
Сварожич
01 мая в 13:02
Карманные деньги, так сказать...
1_DEIVID
1_DEIVID
01 мая в 13:01, ред.
Зачем ему такая сумма в отеле? Он живёт в отеле что-ли? Вряд ли речь про отпуск идёт, ведь сезон ещё не закончился.
МапС
МапС
01 мая в 12:46
Думаю, что это была просто завуалированная передача денег кому надо.
sv_1969
sv_1969
01 мая в 12:32
Попал Радик
МапС
МапС
01 мая в 12:27, ред.
Газпром дал, Газпром взял. Другой бы и рубли забрал.
Брулин
Брулин
01 мая в 12:21
Ничего страшного! Не бедные же люди тренера то!
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