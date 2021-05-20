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Буффон не исключил возвращение в сборную Италии

20 мая 2021, 07:00
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который покинет туринский клуб по окончании сезона, прокомментировал победу над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии и высказался относительно своей будущей карьеры.

Такое завершение заставляет меня испытывать гордость. Я очень счастлив разделить этот победный финал с моими товарищами по команде и болельщиками. Это стало вишенкой на торте.

Мне по-прежнему нужно бросить вызов самому себе. Узнать пределы моего организма, моей энергии и моего духа. Я уже говорил, что не знаю, что будет дальше. Я мог бы даже завершить карьеру, потому что я счастливый человек, у которого есть любимая семья.

Однако если есть кто-то ещё более сумасшедший, чем я, тот, кто свяжется со мной и предложит что-то ещё более невообразимое, я последую за этим человеком, потому что в этом вся суть жизни.

Поднять клуб из Серии C в Серию A? Я был бы более чем способен на это!

По правде говоря, у меня было много предложений, я их анализирую. Недавно я получил сообщение от директора клуба, который может даже превзойти меня с точки зрения амбиций, безбашенности и азарта.

Вернуться в сборную Италии? Я всё ещё чувствую себя сильным футболистом. Так что если я найду мотивацию опробовать другой опыт, то я продолжу это делать. Я чувствую, что по-прежнему являюсь хорошим вратарём. Я всё ещё чувствую себя Буффоном.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
20 мая в 10:52
Буффон со своим опытом может пригодиться
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Loko best (раскрыть)
20 мая в 10:22
😎💪🤝👍
Loko best
Loko best ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
20 мая в 09:56
И вам всего наилучшего
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ Loko best (раскрыть)
20 мая в 09:50
Да мой юный друг! Я знаю что сейчас всем все пофиг как ты говоришь! Нет не случайно я не указал вид спорта, так как это не футбол! Но футболом я интересуюсь лет так 50
Примерно! Насчёт Буффона так я ему не указываю что делать конечно, я лишь высказал своё мнение по этому вопросу не более того. Безусловно я уважаю его как личность и как спортсмена. По поводу моих достижений в спорте , если они вам кажутся не значимыми я конечно же спросить не буду так как это тоже ваше личное мнение и оно имеет место быть. И я абсолютно не хотел вас обидеть или задеть какие то ваши чувства своим постом! Нужно быть добрее друг к другу так как доброта спасёт мир! С наилучшими пожеланиями!😎🤝☝️
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
20 мая в 09:45
Минут на 5 можно будет выпустить с Уэльсом, чтобы попасть в книгу рекордов Гинесса.
berda2003
berda2003 ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
20 мая в 09:31
    Loko best
    Loko best ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
    20 мая в 09:25
    Ииии,дальше то что,вы перечислили СВОИ регалии и что,имея их,вы считаете себя в праве указывать,что делать со своей карьерой Буффону????Или вы решили регалиями сверкнуть???В своем возрасте должны уже знать,ЧТО ВСЕМ НА ВСЕ ПОФИГУ.При том,что вы наверное "случайно" вид спорта не указали...
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ Loko best (раскрыть)
    20 мая в 09:12
    Я на 20 лет старше Буффона, я абсолютный чемпион Украины, чемпион Европы, чемпион мира. Судья международной категории, президент национальной федерации, Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта ( указом президента страны) член исполкома мировой и европейской федерации, награждён золотым орденом за вклад в развитие мирового спорта - это я! Кто Вы?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    20 мая в 09:01
    Поживи уже в своё удовольствие!
    Loko best
    Loko best ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
    20 мая в 08:46
    Вот странный народ,кто вы такой,что указывать Буффону где чего искать,ну ктооооо????
    Artemon9
    Artemon9
    20 мая в 08:43
    Легенда. Он должен играть столько, сколько захочет
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    20 мая в 08:33
    Да, это уже болезнь! Накрыло его по серьезному! Хочешь приключений? Ищи их где-то на стороне .
    ДСА
    ДСА
    20 мая в 07:42
    Можно устроить прощальный матч в сборной.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    20 мая в 07:18
    Это перебор помоему.
    Caniggia
    Caniggia
    20 мая в 07:17
    Конечно это был бы уникальный факт, но сборная - это всё же уже фантастика!
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    20 мая в 07:13
    У старухи хоть до 60 стой,а в сборной пускай Долларума стоит.
    ОПС
    ОПС
    20 мая в 07:06
    Возраст никуда не денется.
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