Буффон не исключил возвращение в сборную Италии

Вратарь «Ювентуса» , который покинет туринский клуб по окончании сезона, прокомментировал победу над «Аталантой» (2:1) в финале Кубка Италии и высказался относительно своей будущей карьеры.

Такое завершение заставляет меня испытывать гордость. Я очень счастлив разделить этот победный финал с моими товарищами по команде и болельщиками. Это стало вишенкой на торте.

Мне по-прежнему нужно бросить вызов самому себе. Узнать пределы моего организма, моей энергии и моего духа. Я уже говорил, что не знаю, что будет дальше. Я мог бы даже завершить карьеру, потому что я счастливый человек, у которого есть любимая семья.

Однако если есть кто-то ещё более сумасшедший, чем я, тот, кто свяжется со мной и предложит что-то ещё более невообразимое, я последую за этим человеком, потому что в этом вся суть жизни.

Поднять клуб из Серии C в Серию A? Я был бы более чем способен на это!

По правде говоря, у меня было много предложений, я их анализирую. Недавно я получил сообщение от директора клуба, который может даже превзойти меня с точки зрения амбиций, безбашенности и азарта.

Вернуться в сборную Италии? Я всё ещё чувствую себя сильным футболистом. Так что если я найду мотивацию опробовать другой опыт, то я продолжу это делать. Я чувствую, что по-прежнему являюсь хорошим вратарём. Я всё ещё чувствую себя Буффоном.