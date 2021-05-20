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Агуэро будет получать в «Барселоне» меньше, чем 20-летний защитник Дест

20 мая 2021, 18:27

Нападающий Серхио Агуэро объявил, что покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, аргентинец согласовал двухлетний контракт с «Барселоной». Серхио согласился значительно сократить заработную плату, чтобы перейти в каталонский клуб.

По контракту с «Барселоной» Агуэро будет получать 5 млн евро, что на 58,3% меньше, чем он получает в «Манчестер Сити». По действующему соглашению с «горожанами» нападающий зарабатывает примерно 12 млн евро.

Стоит отметить, что зарплата Агуэро будет меньше, чем у 20-летнего защитника Сержиньо Деста, который перешёл в «Барселону» в прошлом году. Американец зарабатывает в каталонском клубе чуть более шести млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 13:35
видно, деньги у него уже есть
abramjan
abramjan
21 мая в 16:18
Так к куму захотелось что забил на деньги
RR117
RR117 ответ Loko best (раскрыть)
21 мая в 14:45
Агуэро свою зарплату отработает, а вот Месси судя по последним годам, явно и далеко несоответствует своей зарплате.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Agamaga........ (раскрыть)
21 мая в 14:11, ред.
Не только для Месси ,это бесплатный вариант качественного напа ,на большее у Барсы денег нет ,есть куда более проблемные позиции
25процентный клоун
25процентный клоун
20 мая в 22:17
Деста нужно в зенит
ошалевший
ошалевший
20 мая в 21:45
зачем кун согласился на понижение? понятно что новый президент решил угодить месси и подписали бы его в любом случае
Loko best
Loko best
20 мая в 21:41
Могу понять зачем это все нужно Куну,а вот зачем Барсе вообще не понятно.У них и так престарелый состав,в плане ключевых игроков,так ещё и Агуеро придет.Рано или поздно нужно делать смену поколений и Барселону ждёт глобальный провал при этом!!!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
20 мая в 20:57
Ну да, Лапорта решил для Месси подписать его друга, и Агуэро к концу карьеры тоже не против поиграть в Барселоне. Лео тоже ждёт сокращение з/п.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ 3ton (раскрыть)
20 мая в 20:05
Причем тут твой Лапорта ? Просто Агуера под конец карьеры ,решил исполнить мечту ,поиграть за любимый клуб ,в курортном городе с лучшим другом,деньги там последнюю очередь играли ,как и сам Лапорта.
3ton
3ton
20 мая в 19:30
Лапорта начал свою работу
Буде стараться меньше платить и снижать стоимость футболистов .
Лапорта это умеет.
Сейчас надо ко всему подходить с умом
КЭТиК
КЭТиК
20 мая в 19:27
Игрок лохонулся по полной.
Ironigor
Ironigor ответ jobss (раскрыть)
20 мая в 19:13
Спасибо, завтра схожу, потом отпишусь. 👍✌🙋‍♂️
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 мая в 19:13
Не понимаю,зачем ему это нужно!?
Ironigor
Ironigor ответ jobss (раскрыть)
20 мая в 19:12
Спасибо вам, ждёмсс.
xajaks
xajaks
20 мая в 19:04
какой идиот Десту такую зарплату дал
particular
particular
20 мая в 19:02
Агуэро будет отрабатывать доверие, а Дест продолжит зарабатывать авторитет...
Василий 50
Василий 50
20 мая в 19:01
Это плохая новость - значит гном остаётся.
League1
League1
20 мая в 18:52
Так ему и надо.
jobss
jobss ответ Ironigor (раскрыть)
20 мая в 18:50, ред.
Приз ожидает Вас на почте до 19.06.21.
Отпишите, пожалуйста, как заберёте, и если можете, приложите фото
Gahi
Gahi
20 мая в 18:32
Ну это даже и прекрасно для Агуэро "Мои года, моё богатство". Удачи
jobss
jobss ответ Ironigor (раскрыть)
20 мая в 18:31, ред.
здравствуйте, уточняем информацию, в ближайшее время дадим точный ответ
ДАША Д
ДАША Д
20 мая в 18:28
И так хорошо, и так не плохо
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