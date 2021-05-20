Агуэро будет получать в «Барселоне» меньше, чем 20-летний защитник Дест

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20 мая 2021, 18:27

Нападающий объявил, что покинет «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

Как сообщается, аргентинец согласовал двухлетний контракт с «Барселоной». Серхио согласился значительно сократить заработную плату, чтобы перейти в каталонский клуб.

По контракту с «Барселоной» Агуэро будет получать 5 млн евро, что на 58,3% меньше, чем он получает в «Манчестер Сити». По действующему соглашению с «горожанами» нападающий зарабатывает примерно 12 млн евро.

Стоит отметить, что зарплата Агуэро будет меньше, чем у 20-летнего защитника , который перешёл в «Барселону» в прошлом году. Американец зарабатывает в каталонском клубе чуть более шести млн евро.