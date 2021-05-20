ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2020/2021

«Ювентус» из-за финансовых проблем может отказаться от выкупа Мораты

20 мая 2021, 16:20

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», до сих пор не знает, в каком клубе будет играть с нового сезона.

Mundo Deportivo сообщает, что 28-летний испанец хочет остаться в туринском клубе, однако из-за финансовых проблем «Ювентус» по-прежнему не определился, будет ли он выкупать контракт игрока или расстанется с Альваро.

В этом сезоне Мората сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет продать Рэмзи.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 мая в 21:41
Юве именно его команда
Garrincha58
Garrincha58
20 мая в 19:09
средний игрок не для суперлиги хотя на следующий год в ЛЕ пригодился бы
juvenale
juvenale
20 мая в 18:47
Морату в любом случае не нужно выкупать....он не тянет на основного напа
Против ЦСКА
Против ЦСКА
20 мая в 17:52
Это какая-то жесть
izrafel
izrafel
20 мая в 17:27
Посмотрим что будет дальше
Sexual Harassment
Sexual Harassment
20 мая в 17:14
После ковида вернулся тенью прежнего.
STVA 1
STVA 1
20 мая в 16:23
Уход Рона это благо для Юве
VeniaminS
VeniaminS
20 мая в 16:22
Денежки закончились
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