«Ювентус» из-за финансовых проблем может отказаться от выкупа Мораты

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20 мая 2021, 16:20

Нападающий «Ювентуса» , права на которого принадлежат «Атлетико», до сих пор не знает, в каком клубе будет играть с нового сезона.

Mundo Deportivo сообщает, что 28-летний испанец хочет остаться в туринском клубе, однако из-за финансовых проблем «Ювентус» по-прежнему не определился, будет ли он выкупать контракт игрока или расстанется с Альваро.

В этом сезоне Мората сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет продать Рэмзи.