«Ювентус» из-за финансовых проблем может отказаться от выкупа Мораты

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, права на которого принадлежат «Атлетико», до сих пор не знает, в каком клубе будет играть с нового сезона.
Mundo Deportivo сообщает, что 28-летний испанец хочет остаться в туринском клубе, однако из-за финансовых проблем «Ювентус» по-прежнему не определился, будет ли он выкупать контракт игрока или расстанется с Альваро.
В этом сезоне Мората сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет продать Рэмзи.