«Бавария» начала вести переговоры с Вейналдумом

Сообщается, что «Бавария» начала работать над переходом полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.
Агенты игрока уже ведут переговоры с немецким клубом.
Действующий договор Вейналдума и «Ливерпуля» истекает в июне 2021 года. Стороны не смогли согласовать пролонгацию договора.
Впринципе когда в состав Ливерпуля переходил Тьяго, так и думал что в обратном направлении проследует Вейналдум (правда думал что в том же сезоне, а не сейчас). Сейчас Тьяго постепенно "притёрся" в составе мерсисайдцев, и Кёртис-Джонс потихоньку прогрессирует, да и летом вероятно будут ещё состав перестраивать. Вообщем, думаю что при таком трансфере, "обиженных не будет".
P.S. К сожалению для Барсы, при её текущих финансовых проблемах, Бавария для Вейналдума смотрится предпочтительнее...
Впринципе когда в состав Ливерпуля переходил Тьяго, так и думал что в обратном направлении проследует Вейналдум (правда думал что в том же сезоне, а не сейчас). Сейчас Тьяго постепенно "притёрся" в составе мерсисайдцев, и Кёртис-Джонс потихоньку прогрессирует, да и летом вероятно будут ещё состав перестраивать. Вообщем, думаю что при таком трансфере, "обиженных не будет".
P.S. К сожалению для Барсы, при её текущих финансовых проблемах, Бавария для Вейналдума смотрится предпочтительнее...