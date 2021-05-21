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«Бавария» начала вести переговоры с Вейналдумом

21 мая 2021, 12:49

Сообщается, что «Бавария» начала работать над переходом полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума.

Агенты игрока уже ведут переговоры с немецким клубом.

Действующий договор Вейналдума и «Ливерпуля» истекает в июне 2021 года. Стороны не смогли согласовать пролонгацию договора.

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Все комментарии
Carthaginian
Carthaginian
21 мая в 17:58
Безумно странный трансфер, хотя в самый раз для Баварии последних лет. Бавария отпусткает Боатенга и Мартинеса потому что те старые и берет игрока, которому почти 31 год. С учетом какую он ЗП запросит то это крайне глупый трансфер, по факту он будет 3 или 4 полузащитником с огромной зарплатой. Не думаю что он сможет выбить Кимиха или Горецка. Короче Салихамиджич и компания в очередной раз творят какую-то чушь.
mihaluch
mihaluch
21 мая в 13:18
Бавария знает что делает.
shlifen
shlifen
21 мая в 13:01
Отличный вариант для Вейналдума - топ-клуб, и почти гарантированные титулы в Германии. Ещё года 3-4 Джинни вполне способен приносить пользу своей новой команде. Да и Ливерпуль в целом не должен быть обижен - Вейналдум провёл отличные сезоны в составе красных и помог выиграть команде все главные трофеи (напомню и про его решающую роль в камбэке с Барсой) и заслужил новый вызов в другом чемпионате.
Впринципе когда в состав Ливерпуля переходил Тьяго, так и думал что в обратном направлении проследует Вейналдум (правда думал что в том же сезоне, а не сейчас). Сейчас Тьяго постепенно "притёрся" в составе мерсисайдцев, и Кёртис-Джонс потихоньку прогрессирует, да и летом вероятно будут ещё состав перестраивать. Вообщем, думаю что при таком трансфере, "обиженных не будет".

P.S. К сожалению для Барсы, при её текущих финансовых проблемах, Бавария для Вейналдума смотрится предпочтительнее...
Ironigor
Ironigor
21 мая в 12:50
Ждёмсс , очень интересно чем закончится.
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